Kaleta "na polecenie Ziobry" zablokował symboliczny zapis o solidarności z osobami LGBT

czytaj dalej

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, do niedawna wiceminister klimatu i środowiska, w piątek odebrała akt powołania na urząd pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Na tym stanowisku zastąpiła Mateusza Bergera. Łukaszewska-Trzeciakowska we wpisie w mediach społecznościowych podziękowała za zaufanie.