Kaleta "bardzo żałuje", że nie mógł zadać pytań profesorowi Pechowi. Ale na zaproszenie do debaty nie odpowiedział

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta napisał w mediach społecznościowych, że "bardzo żałuje", iż nie został zaproszony na wtorkowe posiedzenie parlamentarnego zespołu obrony praworządności i że nie mógł zadać pytań profesorowi Laurentowi Pechowi, francuskiemu ekspertowi od prawa europejskiego. Gdy Pech zaprosił Kaletę do debaty, ten na zaproszenie nie odpowiedział, oświadczył natomiast, że opozycja "zasłania się szerzej nieznanym akademikiem".

We wtorek przez prawie cztery godziny parlamentarny zespół obrony praworządności debatował w gmachu Senatu nad nowelizacją ustaw sądowych . W spotkaniu wzięli udział senatorowie, posłowie, polscy i zagraniczni eksperci oraz przedstawiciele stowarzyszeń prawniczych.

Kaleta "bardzo żałuje", że nie mógł zadać pytań

"(Zapytałbym - red.) czy zna sposób powoływania sędziów w Niemczech, Czechach, Łotwie, Szwecji, Irlandii (większy udział polityków niż w Polsce) lub Hiszpanii (analogicznie w Polsce) oraz o usuwanie sędziów z urzędu przez parlament, jak ma to miejsce np w Słowenii czy na Łotwie. Zapytałbym go o ocenę użycia siły wobec protestujących prawników we Francji" - wyliczał wiceminister. "Ktoś się bał niewygodnych pytań?" - zapytał.