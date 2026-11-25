Polska Oskar Szafarowicz opublikował screeny rozmowy z Edytą Kazikowską, a potem usunął. Komentarze Aleksandra Sapeta Justyna Sochacka Zespół autorek |

"Skąd pan wziął informacje o spotkaniu Morawieckiego z Tuskiem?" Seria pytań do Oskara Szafarowicza. Bez odpowiedzi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Najpierw burzę wśród polityków prawicy wywołał niedzielny wpis działacza PiS Oskara Szafarowicza. Donosił w nim o rzekomym spotkaniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego z szefem rządu Donaldem Tuskiem. Miało do niego dojść 20 listopada "w ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu".

Poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński, jako pełnomocnik Morawieckiego, zażądał od Szafarowicza przeprosin i wpłaty 10 tysięcy złotych na cel charytatywny. Zagroził też pozwem w razie niezastosowania się do wezwania.

We wtorek wieczorem Jabłoński napisał, że działacz "nie tylko nie przeprosił, nie tylko nie usunął wpisu, ale zamieszcza kolejne kłamstwa" i poinformował, że "do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowany został pozew o ochronę dóbr osobistych Morawieckiego naruszonych przez O. Szafarowicza".

🔴 Dwa dni temu pan Oskar @Szafarowicz2001 zamieścił kłamliwy wpis, mający na celu odebranie wiarygodności premierowi Mateuszowi @MorawieckiM w oczach prawicowych i centroprawicowych wyborców – poprzez przypisanie mu udziału w niepublicznym spotkaniu z Donaldem Tuskiem i… pic.twitter.com/7sniP9Q4Z8 — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) November 24, 2026 Rozwiń

Odnosząc się do tego wpisu związana obecnie z Rozwojem Plus Edyta Kazikowska napisała, że "domagamy się nie tylko usunięcia kłamliwych wpisów i zamieszczenia przeprosin - ale także wpłaty 30 tys. zł na cel społeczny (Caritas Polska)".

W sierpniu "Newsweek" informował, że Kazikowska, która była szefową biura prasowego klubu PiS, złożyła wypowiedzenie. Wspomniał, że tuż po rozłamie w PiS, do którego doszło w lipcu, to jej "przypadł obowiązek usuwania z partyjnych grup polityków, którzy związali się ze stowarzyszeniem Rozwój Plus".

"Neewsweek" dodał, że screeny z usuwania polityków bliskich byłemu premierowi z grup PiS na komunikatorach obiegły partię i media społecznościowe.

Kim jest Edyta Kazikowska? — Artur Warcholinski (@awarcholinski) July 24, 2026 Rozwiń

Co było na screenach Szafarowicza?

We wtorek wieczorem w reakcji na wpis Kazikowskiej, Szafarowicz opublikował post ze screenami swojej rozmowy z ówczesną szefową biura prasowego. Szafarowicz potem go usunął, ale screeny jego wpisu udostępnili na X politycy Rozwoju Plus.

Wynika z nich, że korespondencja dotyczyła między innymi usuwania polityków związanych z Morawieckim z grupy. W wiadomościach poruszona została również kwestia udostępniania wpisów działaczy Rozwoju Plus i deklaracji. Mowa o oświadczeniach o przynależności do partii. Politycy PiS zostali w nich zobowiązani do zaniechania działalności w stowarzyszeniach. Tak zwanych "lojalek" nie podpisali ludzie Morawieckiego i niedługo po tym doszło do rozłamu w partii.

Screeny Oskara Szafarowicza w poście Piotra Uścińskiego

"Gratulacje @Szafarowicz2001, od teraz każdy trzy razy się zastanowi zanim do Ciebie coś napisze, będziesz miał mniej powiadomień na telefonie, więcej spokoju" - napisał poseł Piotr Uściński na X, publikując również we wpisie wspomniane screeny.

"Jakie tam jeszcze smaczki masz w historii whatsappa ?? Kto ma się obawiać?" - zwrócił się do Szafarowicza.

Reakcja Edyty Kazikowskiej

"Oskar, znamy się wystarczająco dobrze, żebym nie brała tego do siebie" - komentowała wpis Szafarowicza Kazikowska.

Oskar, znamy się wystarczająco dobrze, żebym nie brała tego do siebie.Milej wieczorynki! — Edyta Kazikowska (@ekazikowska) November 24, 2026 Rozwiń

"Wybaczcie Oskarowi, kto nie miał złego dnia :)" - zareagowała już po usunięciu wpisu działacza PiS.

Wybaczcie Oskarowi, kto nie miał złego dnia :) pic.twitter.com/FAe0aIEu0L — Edyta Kazikowska (@ekazikowska) November 24, 2026 Rozwiń

Reakcja Czerwińskiej w sprawie screenów Szafarowicza

"Panie Oskarze, czy ja dobrze rozumiem, że wrzucił pan zrzuty z korespondencji dotyczącej spraw służbowych" - napisała posłanka PiS Anita Czerwińska.

Panie Oskarze, czy ja dobrze rozumiem, że wrzucił pan zrzuty z korespondencji dotyczącej spraw służbowych — Anita Czerwińska 🇵🇱✝️ (@A__Czerwinska) November 24, 2026 Rozwiń

Cieszyński: Szafarowicz próbuje wbić klin między ludzi w Rozwoju Plus

Poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński ocenił, że Szafarowicz "próbuje wbić klin pomiędzy ludzi w ekipie" stowarzyszenia Morawieckiego.

"Jedyne co mu się uda, to przekonać wszystkich, że jest gotów wrzucać screeny z prywatnych rozmów" - komentował.

Oskar Szafarowicz próbuje wbić klin pomiędzy ludzi w ekipie @RozwojPlus.



Jedyne co mu się uda, to przekonać wszystkich, że jest gotów wrzucać screeny z prywatnych rozmów 🤭



Brawo Oskar! pic.twitter.com/AnrJFGt9M5 — Janusz Cieszyński (@jciesz) November 24, 2026 Rozwiń

Jabłoński do Szafarowicza o "umiejętności kasowania wpisów"

W środę rano Paweł Jabłoński, zwracając się do Szafarowicza, napisał: "widzę, że nabył Pan umiejętność kasowania swoich wpisów z portalu X".

"To świetna wiadomość! Dokładnie o to niezmiennie się zwracam - aby skasował Pan swoje kłamliwe wpisy zamieszczone w niedzielę. To naprawdę bardzo proste" - dodał poseł Rozwoju Plus.

"Studiował Pan prawo - wie Pan zatem, że w każdej sprawie cywilnej zawarcie ugody możliwe jest na każdym etapie procesu, aż do prawomocnego wyroku. Dotyczy to również Pana sprawy: złożony wczoraj przeciwko Panu pozew może zostać cofnięty - jeżeli wywołaną przez siebie szkodę naprawi Pan dobrowolnie. Naprawdę nie zależy nam na trwającym latami procesie" - oświadczył Jabłoński.

"Przeprosiny nie są łatwe, przyznanie się do błędu wymaga odwagi i siły. Ale gwarantuję Panu, że jeśli się Pan na to zdecyduje, od razu poczuje się Pan dużo lepiej. A i konsekwencje prawne też będą znacznie mniejsze" - dodał.

Szanowny Panie @Szafarowicz2001,

widzę, że nabył Pan umiejętność kasowania swoich wpisów z portalu X. To świetna wiadomość! Dokładnie o to niezmiennie się zwracam – aby skasował Pan swoje kłamliwe wpisy zamieszczone w niedzielę. To naprawdę bardzo proste.



Studiował Pan prawo –… pic.twitter.com/kJFHnRhss6 — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) November 25, 2026 Rozwiń

W sprawie udostępnienia korespondencji przez działacza PiS skierowaliśmy pytania do rzecznika partii Rafała Bochenka. Czekamy na odpowiedź.