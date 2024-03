NIK skontrolowała Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, 16 urzędów wojewódzkich, 16 starostw powiatowych oraz 32 urzędy gmin. Okres objęty kontrolą to lata 2020-2023 (do 29 września).

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do premiera wnioski o podjęcie pilnych działań, w tym zobowiązujących ministrów - spraw wewnętrznych i administracji oraz rozwoju i technologii do przygotowania odpowiednich projektów aktów prawnych lub zmian w obowiązującym prawie w związku z budową schronów.

Kosiniak-Kamysz: będziemy szukać finansowania dla programu budowy schronów

We wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w poniedziałek powołał zespół doradców do spraw samorządowych. - Jednym z tematów, który poruszaliśmy na pierwszym posiedzeniu było stworzenie programu wsparcia budowy schronów dla samorządów - mówił. Zaznaczył, że polecił przygotowanie takiego programu. - Będziemy szukać finansowania dla takiego programu - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

- W momencie przyjęcia ustawy o obronie ojczyzny ustawa o obronie cywilnej została wygaszona. Nasi poprzednicy nie przygotowali jej, my prowadzimy teraz konsultację. Ten proces prowadzi pan minister Kierwiński, ale z wiadomych względów, z racji odpowiedzialności za obronę narodową, za bezpieczeństwo, ministerstwo obrony jest cały czas zaangażowane w budowanie tej ustawy, w przygotowanie jak najlepszych rozwiązań. Nie da się tego zrobić bez samorządów. To jest podstawowym elementem obrony cywilnej, ochrony ludności - mówił Kosiniak-Kamysz.

Raport NIK ws. schronów w Polsce

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przesłała do MSWiA w lipcu 2019 r. Do uzgodnień międzyresortowych skierował go jeden z wiceministrów z informacją, że rozwiązania prawne pozwalające na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludności powinny wejść w życie jak najszybciej. Na zajęcie stanowiska w kwestii proponowanych rozwiązań dał ministerstwom jedynie kilka dni. Najwyższa Izba Kontroli przypomniała, że uregulowanie przepisów wydawało się jeszcze pilniejsze przez rozpoczęcie pełnoskalowej wojny w Ukrainie, ale do zakończenia kontroli NIK (wrzesień 2023 r.) ustawa nie została uchwalona.