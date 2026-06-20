Burka opłaca się trzymać za kratami. Albo pozbyć

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By zrozumieć to, co się dzieje wokół nas, musicie poznać Burka. Będzie on naszym przewodnikiem po świecie, w którym jego życie przelicza się na pieniądze. Dostaje takie imię, bo reprezentuje potencjalnie każdego psa w tym kraju - takiego, który uciekł albo został porzucony.

Wcale nie musi być stary, czy schorowany. Może być młody, zdrowy, radosny, ale przestraszyć się fajerwerków, uciec nam i nigdy się nie znaleźć.

Gdy trafi do schroniska, jego życie stanie na rozdrożu. W najlepszym scenariuszu trafi tam, gdzie ludzie pomagają zwierzętom i szukają dla nich domów.

Ale dwa pozostałe to po prostu zapomnienie, a nawet śmierć.

Tu wyrzuca się psy

Jednak po kolei.

Jadę z hyclem na akcję. Gmina zleciła mu schwytanie bezdomnego psa. Profesjonalnie nazywa się to "odłowieniem".

Srebrna pod Płońskiem. Tu od lat wyrzuca się psy Źródło zdjęcia: TVN24+

Telefon. Zauważony w lesie w okolicach Srebrnej pod Płońskiem. Jedziemy. Hycel zna to miejsce. Długi, asfaltowy odcinek drogi przecina las. Ludzie go sobie upodobali, bo dobrze się tu wyrzuca psy. - W tym miejscu odłowiłem już sześć albo siedem. Co kilka miesięcy pojawia się tu zwierzę - mówi.

Namierzamy Burka dość szybko. Sam do nas przybiega. Wyłania się z lasu zmęczony i pewnie głodny. Hycel jest profesjonalny. Chowa go do klatki.

Co teraz?

Tu zaczyna się biznes.

Burek wybiega z lasu Źródło zdjęcia: TVN24+

To, jakie podejście do zwierząt ma właściciel schroniska, do którego trafi Burek, zdecyduje o jego życiu. Bo gmina zapłaci hyclowi za odłowienie psa, schronisku za jego przyjęcie i już się w nic nie wtrąci.

- Odłowienie jednego zwierzęcia, w zależności od tego, jak daleko je później muszę zawieźć, to jest od 500 do nawet 1200-1300 złotych. Tutaj kwestia transportu robi wielką różnicę. Są przypadki przewożenia zwierząt nawet 170 kilometrów - mówi hycel.

Dlaczego tak daleko?