Schetyna: co będę chciał, będę sobie mógł wziąć. Budka: nie boję się żadnych gróźb

Stworzyliśmy Radę Polityczną przy przewodniczącym partii, poprosiłem osoby z dużym doświadczeniem, by wspierały mnie w kluczowych decyzjach i Grzegorz Schetyna jako były marszałek Sejmu jest jedną z osób, które z automatu weszły do tej rady - mówił w "Jeden na jeden" szef PO Borys Budka. W środę Schetyna pytany w RMF FM o swoją polityczną przyszłość mówił, że "niczego nie musi dostawać". - Co będę chciał, będę sobie mógł wziąć - dodał.