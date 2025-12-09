Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sasin: wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska

Ruszył proces Grzegorza Brauna
Sasin: oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska
Źródło: TVN24
Poseł PiS Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 nie wykluczył ewentualnej koalicji jego ugrupowania z partią Grzegorza Brauna. Tłumaczył to "regułami demokracji" i stwierdził, że woli Brauna od premiera Donalda Tuska.
Kluczowe fakty:
  • Poseł PiS Jacek Sasin powiedział, że nie wyklucza koalicji PiS z Konfederacją Korony Polskiej, chociaż "trudno mu sobie to wyobrazić".
  • Według gościa TVN24 za rosnące poparcie dla skrajnie prawicowych poglądów Grzegorza Brauna odpowiada premier Donald Tusk.
  • W poniedziałek rozpoczęła się rozprawa w sprawie Grzegorza Brauna. Prokuratura stawia mu 7 zarzutów, m.in. naruszenia nietykalności cielesnej czy uszkodzenia mienia.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej o Braunie? Przeczytaj: Uwiedzenie chrześcijan. Parodia katolicyzmu Grzegorza Brauna

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Jacek Sasin był pytany, czy byłby w stanie wyobrazić sobie przed lub po wyborach koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej, czyli partią stworzoną przez skrajnie prawicowego polityka Grzegorza Brauna. - Trudno mi sobie to jest wyobrazić, powiem szczerze - przyznał poseł.

Mówił jednak o "regułach demokracji", wedle których "trzeba szanować głosy wyborców". - Jeśli wyborcy zdecydują, że partia Grzegorza Brauna znajdzie się w parlamencie i okaże się, że bez tej partii nie da się zrobić większości, to pewnie wtedy trzeba będzie poważnie się nad tym zastanowić - tłumaczył Sasin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna

"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna

WARSZAWA
Co sądzi o Braunie? Gdzie PiS poszuka koalicjantów? Kaczyński odpowiada

Co sądzi o Braunie? Gdzie PiS poszuka koalicjantów? Kaczyński odpowiada

Gość TVN24 zadeklarował następnie, że PiS nie wejdzie w żadną koalicję z premierem Donaldem Tuskiem. Na pytanie, czy woli Brauna od szefa rządu, odparł: - Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska.

- Grzegorz Braun opowiada rzeczywiście różne głupoty, natomiast nie mam takiego przekonania, że gdyby trzeba było mówić o sprawach poważnych, a nie walczyć tylko o swoje miejsca na scenie politycznej, to nie dałoby się być może jakiejś poważnej rozmowy przeprowadzić. Nie wiem, nie wykluczam tego - mówił.

"Zróbmy coś, żeby wyborcy nie chcieli głosować na taką partię"

Prowadzący Konrad Piasecki przypomniał, że Braun w swoich wypowiedziach niejednokrotnie negował istnienie komór gazowych. Między innymi w lipcu bieżącego roku w jednym z wywiadów europoseł stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". Wypowiedź ta spotkała się z szeroką krytyką, a sprawą zajęła się prokuratura.

Sasin przyznał, że "nigdy nie zaakceptuje tego typu twierdzenia". Zwrócił się również do Piaseckiego: - To zróbmy coś, żeby wyborcy nie chcieli głosować na taką partię, a nie napędzajmy jej (poparcie - red.) jeszcze przez wojnę polsko-polską, co robi Donald Tusk.

- Dzisiaj za to, co się dzieje w Polsce, że tego typu poglądy jak Grzegorza Brauna nie są poglądami, które odrzucają od niego, tylko wręcz przeciwnie - powodują, że część wyborców jest gotowa na niego głosować - odpowiada Tusk przez swoją politykę wojny i nakręcania spirali nienawiści w Polsce - przekonywał poseł PiS.

Zdaniem Sasina działanie premiera jest intencjonalne. - Robi to specjalnie po to, żeby spowodować, że będzie rzeczywiście bardzo kłopotliwa sytuacja, kiedy on przegra wybory i to prawica w Polsce będzie formułowała większościową koalicję - ocenił.

OGLĄDAJ: Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
siostra Grzegorza Brauna

Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Kim jest Grzegorz Braun?

Braun to polityk, który głosi skrajnie prawicowe poglądy. Twierdzi, że wyznaje tradycyjne i katolickie wartości. Jest zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji, a mniejszość LGBT nazywa "tęczową rewolucją".

Twierdzi również, że trzeba walczyć z "ukrainizacją Polski". Z kolei w czasie pandemii argumentował, że walczy z "segregacją sanitarną", a kampanię szczepień nazywał "eksperymentem medycznym na ludziach". Chociaż od 2024 roku pełni funkcję europosła - Unię Europejską niejednokrotnie określał mianem "dzieła szatana" i "eurokołchozu".

Czarzasty: podtrzymam decyzję w sprawie Brauna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czarzasty: podtrzymam decyzję w sprawie Brauna

O Braunie w ostatnich latach było głośno między innymi z powodu jego agresywnych działań. W grudniu 2023 roku zgasił przy użyciu gaśnicy świecie hanukowe w Sejmie zapalone z okazji żydowskiego Święta Świateł. W styczniu 2024 roku przerwał minutę ciszy w trakcie ceremonii upamiętniającej ofiary Holokaustu w Parlamencie Europejskim, za co został na okres 30 dni wykluczony z obrad izby i pozbawiony diety.

16 kwietnia Grzegorz Braun wtargnął na teren szpitala w Oleśnicy. Wraz z kilkoma osobami odmówił modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci. Następnie na kilkadziesiąt minut uwięził w gabinecie ginekolożkę Gizelę Jagielską.

W poniedziałek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe rozpoczęła się pierwsza rozprawa w sprawie Brauna. Prokuratura stawia mu 7 zarzutów dotyczących między innymi obrazy uczuć religijnych, naruszenia nietykalności cielesnej czy uszkodzenia mienia. Za niektóre z tych czynów grozi mu kara do 5 lat więzienia. 

OGLĄDAJ: Pytanie o psy i ustawę łańcuchową. Zaskakująca odpowiedź Sasina
pc

Pytanie o psy i ustawę łańcuchową. Zaskakująca odpowiedź Sasina

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Jacek SasinPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
Kto do kogo? Sasin: Zełenskiemu korona z głowy nie spadnie
Polska
Statuetka Grand Press
Redakcja Konkret24 nominowana do nagrody Grand Press Veritas 2025
Kultura i styl
imageTitle
Trzech Polaków w widowiskowej imprezie. Nikt nie wygrał jej dwa razy z rzędu
EUROSPORT
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi kara w wysokości kilkudziesięciu miliardów euro
BIZNES
Ciało kobiety wyłowiono w rzeki koło miejscowości Dąbrówka w powiecie jasielskim
Z drona dostrzegli dryfujące w rzece ciało
Rzeszów
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Były marszałek skazany po kolizji na S3. Sędzia: zdarza mu się jeździć jak pirat
Lubuskie
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
WARSZAWA
Uciekający motocyklista
Pościg za motocyklistą. Wjechał do lasu, wywrócił się, uciekał pieszo
Lubuskie
shutterstock_2478230273
W tych branżach firmy szykują rekrutacje. Nowy raport
BIZNES
Chiński myśliwiec przechwycił maszynę USA
Alarm w Korei Południowej. Wykryto obce samoloty wojskowe
Świat
Radar opadów
W tych regionach spadnie najwięcej deszczu. Radar opadów
METEO
Sejm
Nowy sondaż partyjny i zasadnicza zmiana w Sejmie
Polska
imageTitle
Afera bukmacherska w Turcji. Areszt dla 11 piłkarzy
Najnowsze
shutterstock_2081074822
Groził śmiercią prokuratorowi, który kiedyś go oskarżył
Rzeszów
imageTitle
Trudna sytuacja Sochana. Na parkiet już nie wrócił
EUROSPORT
Torcida to grupa skupiona wokół pseudokibiców Górnika Zabrze oraz GKS Katowice.
Gang kiboli, który działał też za granicą. Uderzenie w "Torcidę"
Katowice
Wołodymyr Zełenski
Ukraiński plan na pokój. Ma 20 punktów i jeszcze dziś trafi do Amerykanów
Świat
nvidia czip shutterstock_1060748543
Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin
BIZNES
imageTitle
Tajemnicze zasłabnięcie polskiej siatkarki w trakcie meczu
EUROSPORT
Skutki trzęsienia ziemi w Japonii
Japonia. Kilkudziesięciu rannych, ostrzeżenia przed kolejnymi wstrząsami
METEO
Do zabójstwa Mateusza D. doszło 24 listopada tego roku
Ciało wynosił z mieszkania w walizce. Dlaczego 31-letni Mateusz zginął?
Polska
Lotnisko w Wilnie
Litwa wprowadza stan wyjątkowy
Świat
81-latek został odnaleziony w lesie
Wyszedł na spacer, noc musiał spędzić w lesie, wypatrzyli go ze śmigłowca
Łódź
imageTitle
Jeden z najbardziej malowniczych wyścigów znika z kalendarza
EUROSPORT
Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Meta Platforms
Nawrocki spotkał się z przedstawicielami giganta. Wśród tematów sztuczna inteligencja
BIZNES
imageTitle
Wielka pogoń Milanu na wagę prowadzenia w Serie A
EUROSPORT
Tir stanął w poprzek
Rozbity tir blokuje trasę. Korek na wjeździe do Warszawy
WARSZAWA
Poczta Polska
Co ze zwolnieniami w Poczcie Polskiej? Prezes odpowiada
BIZNES
54 min
pc
Były szef dyplomacji PiS uderza w Nawrockiego
Kultura polityczna
Donald Trump
Trump znów obraża. "Jesteś wstrętną reporterką"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica