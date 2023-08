Nowe nagrania z Black Hawkiem. Widać moment zerwania linii energetycznej

Do zdarzenia doszło w trakcie pikniku zorganizowanego przez Urząd Gminy Sońsk z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa w województwie mazowieckim. Na pikniku obecny był między innymi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik . Jak podały lokalne media, policyjny Black Hawk - mający być główną atrakcją pikniku - po wystartowaniu nie odleciał od razu, ale zatoczył koło i wrócił nad miejsce imprezy. Gdy leciał nad piknikiem na bardzo niskiej wysokości, maszyna zerwała jedną z linii energetycznych. Zdarzenie to zarejestrowano na najnowszych nagraniach z miejsca imprezy.

Nagranie z przelatującym nisko Black Hawkiem

Przelot maszyny można było zobaczyć także na wcześniejszych nagraniach. Początkowo nie wzbudzał on niepokoju, a zainteresowanie widzów, w tym dzieci. W pewnym momencie, prawdopodobnie, gdy doszło do zerwania linii energetycznej, zgromadzeni zaczęli krzyczeć, a część z nich upadła na ziemię. "Uciekamy, chodźcie!" - słychać.

Wójt: to uziemiająca linia

Reporter TVN24 rozmawiał w poniedziałek z Jarosławem Muchowskim, wójtem gminy Sońsk. - Na szczęście ta konkretnie linia nie była pod napięciem, była to uziemiająca linia. Całe szczęście nie doszło do większej tragedii, do większych zniszczeń. Jedyną szkodą jest zarysowana maska samochodu osobowego - przekazał wójt. Poinformował, że na miejsce "zostały wezwane służby, pogotowie energetyczne było na miejscu".

Był też pytany, skąd śmigłowiec Black Hawk wziął się na lokalnym pikniku. - To było zaproszenie z naszej strony. Występowaliśmy też do Wojska Polskiego o przylot wojskowego bojowego śmigłowca Black Hawk, wystąpiliśmy też do Komendy Głównej Policji o tego typu sprzęt. Niestety wojsko nam odmówiło. Po drugiej próbie udało się, by ten śmigłowiec (policyjny - red.) przyleciał na nasz piknik militarny - tłumaczył Muchowski.