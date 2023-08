"Piloci tego śmigłowca złamali elementarne zasady bezpieczeństwa"

czytaj dalej

To już ostatnie przygotowania - artyści się rozśpiewują, zespoły stroją instrumenty a miłośnicy muzyki w całej Polsce czekają na nowoczesne i spektakularne show w Operze Leśnej. Już w poniedziałek wieczorem pierwszy koncert Top of the Top Sopot Festival 2023. To cztery dni muzycznego święta, podczas którego będziemy mogli podziwiać wybitnych artystów z Polski i zagranicy.