Incydent z Black Hawkiem na pikniku. "Pilna interwencja" do premiera

Policyjny Black Hawk przyczynił się do zerwania linii energetycznej na pikniku wojskowym pod Sarnową Górą koło Ciechanowa. Śmigłowiec leciał kilkanaście metrów nad obszarem, gdzie przebywały rodziny z dziećmi. W związku z tym z "pilną interwencją" zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego senator KO Krzysztof Brejza. "Dlaczego śmigłowiec leciał na tak niskiej wysokości nad głowami dorosłych i wielu dzieci?", "Dlaczego nie są respektowane podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas imprez z udziałem polityków PiS?" - zapytał między innymi.

Senator zwrócił się z "pilną interwencją" do premiera

1) Czy wszczęto kontrolę związaną z tym zdarzeniem - jeśli tak, to kiedy? Jeśli takiej kontroli wewnętrznej w Policji nie wszczęto: wnoszę o przeprowadzenie stosowanych czynności, a w szczególności zabezpieczenie nagrań załogi śmigłowca. 2) Dlaczego śmigłowiec leciał na tak niskiej wysokości nad głowami dorosłych i wielu dzieci? 3) Dlaczego nie są respektowane podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas imprez z udziałem polityków PiS (obecnym był tam wiceminister Maciej Wąsik)? 4) Jak to się stało, że w czasie takiej imprezy narażono życie i zdrowie wielu ludzi, w tym dzieci - w internecie dostępne są filmiki obrazujące zdarzenie? 5) Kto poniesie odpowiedzialność karną za narażanie zdrowia i życia ludzi? 6) Jakie działania podejmie Pan Premier w związku z kolejnym (po wystrzale granatnika w KGP) incydentem zagrażającym życiu i zdrowiu wielu ludzi? 7) Czym spowodowana jest bierność Pana Premiera w wyciąganiu konsekwencji za kolejne skandaliczne incydenty zagrażające życiu i zdrowiu wielu ludzi?

Wójt: linia nie była pod napięciem

Reporter TVN24 rozmawiał w poniedziałek z Jarosławem Muchowskim, wójtem gminy Sońsk. - Na szczęście ta konkretnie linia nie była pod napięciem, była to uziemiająca linia. Całe szczęście nie doszło do większej tragedii, do większych zniszczeń. Jedyną szkodą jest zarysowana maska samochodu osobowego - przekazał wójt.

Był też pytany, skąd śmigłowiec Black Hawk wziął się na lokalnym pikniku. - To było zaproszenie z naszej strony. Występowaliśmy też do Wojska Polskiego o przylot wojskowego bojowego śmigłowca Black Hawk, wystąpiliśmy też do Komendy Głównej Policji o tego typu sprzęt. Niestety wojsko nam odmówiło. Po drugiej próbie udało się, by ten śmigłowiec (policyjny - red.) przyleciał na nasz piknik militarny - tłumaczył Muchowski.