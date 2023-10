Zamiast "obscenicznych" rzeźb gołych mężczyzn chcieli figur maryjnych. Spółdzielnia podjęła decyzję

Chodzi o dzieła studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które powstały podczas pleneru malarskiego i od blisko 40 lat stoją na jednym z sanockich osiedli przy ulicach Traugutta i Langiewicza. Przedstawiają nagie ciała mężczyzn. Do tej pory nikomu nie wadziły, aż do września, kiedy do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęła petycja od "mieszkańców Sanoka i okolic" z żądaniem ich usunięcia i zastąpienia figurami Maryi.