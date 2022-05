Morawiecki: dzisiaj zatriumfowały solidarność i jedność w Radzie Europejskiej

czytaj dalej

Po sześciu tygodniach sądowej walki Johnny Depp i Amber Heard czekają na werdykt ławy przysięgłych. Osoby wybrane do podjęcia decyzji w sprawie o zniesławienie, jaką byłej żonie wytoczył aktor i kontrpozwu, jaki złożyła aktorka, powrócą do obradowania we wtorek. Ile ich jest, jakie pytania usłyszały, nim trafiły do składu orzekającego i o czym konkretnie mają zdecydować?