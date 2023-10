Samuel Pereira skazany na ograniczenie wolności za zniesławienie prokurator Ewy Wrzosek

Wrzosek poinformowała w czwartek we wpisie na portalu X o decyzji Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

Jak podała, sąd "uznał Samuela Pereirę za winnego zniesławienia i wymierzył oskarżonemu karę trzech miesięcy ograniczenia wolności". "Wolność wypowiedzi i prawo do krytyki nie dają prawa do zniewag i wyrządzania krzywdy medialnej. Nikomu" - napisała prokurator Wrzosek.

- Wolność słowa, prawo do krytyki jest fundamentem każdego demokratycznego państwa prawa. Nie może jednak oznaczać prawa do krzywdzenia innych, rzucania bezpodstawnych oskarżeń i pomówień, do znieważania w przestrzeni publicznej - mówiła Wrzosek na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.