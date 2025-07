"Na granicy tylko służby państwowe. Będziemy przestrzegali tego z żelazną konsekwencją"

Siemoniak o samozwańczych patrolach na granicy: Straż Graniczna, policja reagują Źródło: TVN24

W ostatnim czasie na niektórych odcinkach granicy polsko-niemieckiej pojawiły się osoby związane z samozwańczym tzw. Ruchem Obrony Granic, powołanym przez działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza. Członkowie tego ruchu deklarują, że "pilnują granicy przed osobami próbującymi ją nielegalnie przekroczyć".

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) w stanowisku dotyczącym sytuacji na polsko-niemieckiej granicy wyraziła "kategoryczny sprzeciw" wobec działań podejmowanych przez samozwańczych "obrońców granic". Zaapelowała też do premiera i ministra sprawiedliwości o natychmiastową reakcję i ukrócenie takich inicjatyw.

Siemoniak: Straż Graniczna i policji reagują

O to stanowisko został zapytany w sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

- Znam ten apel fundacji do premiera i do ministra sprawiedliwości. Polskie służby - Straż Graniczna, policja reagują na wszystkie naruszenia prawa, czy podejrzenia naruszania prawa i obszerne dokumenty zostały przekazane do prokuratury - powiedział.

- Udokumentowane zostały przypadki podszywania się pod funkcjonariuszy, utrudniania czynności, znieważania funkcjonariuszy - wymieniał.

Dodał, że "policja wymierza mandaty w przypadku wykroczeń na granicy".

- Zwłaszcza od momentu wprowadzenia tymczasowej kontroli granicznej będziemy z żelazną konsekwencją przestrzegali tego, że na terenie kontroli granicznej mogą przebywać tylko służby państwowe - zaznaczył. Siemoniak.

Zwrócił się do "wszystkich obywateli, którzy doświadczają jakichś takich sytuacji, żeby natychmiast zwracali się do policji lub Straży Granicznej". - Obydwie służby mają bardzo jasne rozkazy od swoich przełożonych, jak reagować w takich przypadkach - podkreślił.

- Wyłącznie Straż Graniczna jest w Polsce upoważniona do tego, żeby prowadzić kontrolę na granicy. I wyłącznie policja jest służbą do tego, aby zapewniać bezpieczeństwo obywatelom. Będziemy to oczywiście egzekwować - powiedział szef MSWiA.