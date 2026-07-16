Coraz trudniej o głębokie relacje. "Paradoks naszych czasów"

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"Niepokochani" to audioserial Tomasza Słomczyńskiego o mężczyznach, którzy przeżyli kryzys i przerwali milczenie. Każdy odcinek opowiada prawdziwą historię anonimowego bohatera - pacjenta szpitala psychiatrycznego, który doświadczył kryzysu samobójczego. Kolejny - już w weekend.

Rafik (imię zmienione) swoje problemy ukrywa przed najbliższymi. Obstawiając zakłady bukmacherskie, zadłuża się na ponad 200 tysięcy złotych. O graniu i długach nie mówi swojej żonie. Wydaje się, że w pewnym momencie zaczyna stawać na nogi.

- Firma działa coraz lepiej, a po konsolidacji kredytu wzrasta moja zdolność kredytowa. Dalej czuję się potwornie samotny. Bo musisz wiedzieć, że prowadzenie takiego podwójnego życia, okłamywanie ukochanych osób, oznacza potworną samotność - opowiada bohater "Niepokochanych".

Mimo tego wraca do zakładów, "by się odkuć". - Gram więc dalej i jest coraz gorzej, i gorzej. Myśli samobójcze wracają i ewoluują - zwierza się. W końcu trafia do szpitala psychiatrycznego i rozpoczyna leczenie.

"Potworna samotność" mężczyzn

W poczuciu "potwornej samotności" Rafik nie jest odosobniony.

Z raportu - sporządzonego po badaniu z 2022 roku - nieistniejącego już Instytutu Pokolenia wynika, że 41 procent Polaków odczuwa podobnie. Problem w największej mierze dotyka najmłodszych mężczyzn. Ponad połowa z badanych w przedziałach wiekowych 18-24 oraz 25-34 wykazywało wysokie poczucie samotności.

- Temat samotności mężczyzn, zwłaszcza w debacie publicznej, jest często sprowadzany do braku partnerki. W rzeczywistości jest to znacznie głębsze zjawisko - podkreśla w rozmowie z TVN24+ psychoterapeuta dr Sylwester Bębas, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Badacz przywołuje swoje obserwacje psychoterapeutyczne, zgodnie z którymi "mężczyźni często są w związkach, mają rodziny, odnoszą sukcesy, ale jednocześnie doświadczają izolacji". - Samotność zaczyna się tam, gdzie człowiek nie ma przestrzeni, by pokazać siebie w swojej autentycznej wersji, ze swoimi wątpliwościami, lękiem czy bezradnością - stwierdza.

- W gabinecie psychoterapeutycznym bardzo często spotykam mężczyzn, którzy mają wokół siebie ludzi, ale nie mają nikogo, z kim mogliby szczerze porozmawiać o tym, co naprawdę przeżywają, o swoich emocjach i trudnościach - dodaje.

Tożsame obserwacje ma psychoterapeutka Magdalena Chorzewska. - Mężczyźni coraz częściej mają trudność z budowaniem naprawdę bliskich relacji. Znają wiele osób, funkcjonują zawodowo, mają kontakty, ale często nie mają kogoś, z kim mogliby szczerze porozmawiać o swoich emocjach, kryzysie czy lęku. To nie zawsze jest samotność rozumiana jako brak ludzi wokół. Częściej jest to samotność przeżywana mimo obecności innych - wyjaśnia.

Co więc stoi za trudnością w zawiązywaniu głębokich znajomości?

- Przez wiele pokoleń mężczyźni byli wychowywani przede wszystkim do pełnienia różnych funkcji, do bycia skutecznym, odpowiedzialnym, zarabiania pieniędzy i ochrony rodziny. Znacznie mniej uwagi w poświęcano temu, jak budować bliskie relacje, jak rozumieć własne emocje - zauważa dr Bębas.

Jak podkreśla, to "nie znaczy, że mężczyźni nie odczuwają potrzeby bliskości". - Odczuwają dokładnie tak samo albo podobnie jak kobiety. Różnica polega na tym, że często mają mniej przestrzeni, by tę potrzebę wyrażać, wstydzą się, mają wewnętrzny opór, żeby mówić o swoich emocjach. W efekcie wielu funkcjonuje według zasady: "dopóki sobie radzę, to wszystko jest w porządku" - tłumaczy rozmówca TVN24+.

Tu historia Rafika, bohatera "Niepokochanych", wraca jak bumerang. - Relacja z moim ojcem nie była i nie jest łatwa. On nigdy nie rozmawia o emocjach. Kompletnie tego nie potrafi. Funkcjonuje w trybie zadaniowym. Trzeba to i tamto, musisz teraz zrobić tak i tak. Czysty racjonalizm, analiza, przesłanki, dowody, wnioski. Zaczynam sobie zdawać sprawę, że ja też, nauczony przez niego, żyłem w ten sposób przez te wszystkie lata. Miałem do zrealizowania określone zadania i za bardzo nie miałem się zastanawiać, a już na pewno nie zagłębiać się w to, co czuję. I nie potrafiłem tego zrobić, nie czułem. Albo inaczej, czułem, ale o tym nie wiedziałem. W efekcie mam przyklejony do twarzy uśmiech. Im trudniejsze tematy poruszam, tym jestem weselszy - mówi Tomaszowi Słomczyńskiemu.

Problem braku "sieci relacji"

Dr Sylwester Bębas zwraca uwagę, że problem wśród mężczyzn często objawia się w obliczu kryzysu - na przykład rozpadu związku, utraty pracy, choroby. - Wtedy okazuje się, że mężczyźni zwykle nie mają sieci relacji, która mogłaby udzielić im wsparcia - konkluduje.

- Istotne jest, że prawdziwa bliskość wymaga też dojrzałości psychicznej. Nie polega to tylko na tym, że druga osoba może wypełnić pustkę, ale na zdolności dostrzeżenia drugiego człowieka jako odrębnej istoty z jej zaletami i wadami. Jeżeli ktoś nie potrafi tolerować frustracji, różnicy zdań, rozczarowania, trudno mu budować trwałe relacje - zauważa nasz rozmówca.

Psychoterapeuta porusza też kwestię "zagrożeń globalnych, kulturowych". - Promuje się osiągnięcia, atrakcyjność, skuteczność. Często mężczyzna czuje, że jego wartość zależy od tego, jakie ma sukcesy, a nie od tego, kim jest - konstatuje.

I dodaje: - Myślę, że też to, co się dzieje w mediach społecznościowych, ma swój negatywny wpływ, tworzy iluzję nieustannego kontaktu z ludźmi. Można mieć setki znajomych w mediach społecznościowych, ale tak naprawdę nikogo, z kim można by było szczerze porozmawiać o tym, jak się czuje. To paradoks naszych czasów, że komunikujemy się częściej niż kiedykolwiek, ale niekoniecznie jesteśmy bliżej siebie, niekoniecznie jest więcej autentyczności w tych relacjach i głębszej rozmowy o emocjach.

Swoje piętno wciąż odciska pandemia COVID-19 i wielomiesięczna społeczna izolacja. - Niewątpliwie też dosyć mocno przyczyniła się do pogorszenia zdrowia psychicznego ludzi - stwierdza psychoterapeuta.

Rodzina "głównym źródłem wsparcia". "Ma to swoją cenę"

Analizując wyniki zeszłorocznego badania CBOS, można dojść do wniosku, że młodzi Polacy nie mierzą się z problemem zaniku bliskich relacji. Odpowiedź na pytanie o liczbę przyjaciół i bliskich znajomych wśród mężczyzn w wieku 18-44 lat wyniosła średnio blisko pięć.

Chorzewska nie dostrzega sprzeczności między przywołanymi badaniami. - Można mieć przyjaciela i jednocześnie czuć się bardzo samotnym. Samotność jest doświadczeniem psychologicznym, a nie prostą konsekwencją liczby relacji. Badania ilościowe dobrze pokazują, ile osób deklaruje posiadanie przyjaciół, ale znacznie trudniej uchwycić jakość tych więzi i poczucie emocjonalnego osamotnienia - zauważa.

Podobnie uważa dr Bębas. Przywołując prowadzone przez niego sesje psychoterapeutyczne, stwierdza, że dopiero na nich pacjenci potrafią sobie zdać sprawę o powierzchowności znajomości. - Można uważać, że ma się wiele głębokich relacji, a w rzeczywistości tak nie jest. Wydaje mi się, że niestety liczba relacji, w których ludzie mogą prawdziwie porozmawiać o trudnościach, emocjach, zmniejsza się - kwituje.

Jego zdaniem to dowód na to, jak pomocna jest psychoterapia. - Nie dlatego, że daje gotowe recepty, ale pomaga takiemu człowiekowi lepiej zrozumieć siebie i budować bardziej dojrzałe relacje. Samotność nie znika dlatego, że nauczymy się kilku technik komunikacyjnych, ale wtedy, gdy jesteśmy zdolni do autentycznego spotkania z drugim człowiekiem bez ciągłego udowadniania swojej wartości i bez lęku, że każda słabość oznacza porażkę - zaznacza.

Chorzewska bierze też pod uwagę, że w Polsce "wciąż większą rolę odgrywają więzi rodzinne i relacje sąsiedzkie, które częściowo kompensują deficyt przyjaźni". - Nie oznacza to jednak, że problem samotności mężczyzn nas nie dotyczy - zastrzega.

- Dla wielu mężczyzn rodzina nadal pozostaje głównym źródłem wsparcia. Z drugiej strony to ma też swoją cenę. Kiedy cała potrzeba bliskości opiera się wyłącznie na partnerce lub rodzinie, brakuje przestrzeni na rozwijanie przyjaźni z innymi mężczyznami. A zdrowe funkcjonowanie psychiczne opiera się na różnych źródłach wsparcia, nie tylko na jednej relacji - wyjaśnia.

Jednak utrzymywanie dotychczasowych bliskich relacji i zawiązywanie nowych może stanowić nie lada wyzwanie. Według dra Sylwestra Bębasa największe bariery wynikają z ludzkich osobowości. - Niestety, badania i obserwacje psychoterapeutyczne pokazują, że w ostatnich latach zwiększa się liczba osób ciepiąca na różne zaburzenia osobowości. To najczęściej zaburzenia osobowości narcystyczne, w strukturze neurotycznej czy też borderline i wiele innych. Szacuje się, że około 1/3 ludzi ma łagodniejsze albo głębsze zaburzenia osobowości - tłumaczy psychoterapeuta.

Z trudnymi do wyobrażenia przeciwnościami związanymi z zaburzeniem osobowości unikającej mierzy się Gabriel, inny bohater audioserialu "Niepokochani".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

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Redagowała Tamara Barriga