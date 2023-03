Samorządowcy nie zamierzają milczeć w sprawie Pegasusa. "Dzisiaj zastanawialiśmy się: kto następny?"

Samorządowcy z ruchu "TAK! Dla Polski" zwrócili w Sejmie uwagę na kolejny przypadek inwigilowanego przez system Pegasus polityka. Można mieć wrażenie, że zaczynają nam obojętnieć wszystkie niegodziwości rządu PiS. Brakuje wystarczająco mocnych słów oburzenia i niezgody, aby wyrazić dezaprobatę dla sposobu działania rządu - zwracał uwagę prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. - Powinniśmy w końcu zebrać się razem, jako opozycja, i zażądać komisji śledczej. Ktoś powie, że to nie ma sensu, bo przepadnie. Nie, to bardzo ważne, żeby pokazać, kto jest gotów pokazać, że życie powinno jest transparentne - dodawał inwigilowany prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Kosiński: zaczynają nam obojętnieć wszystkie niegodziwości rządu PiS

Nowakowski: dzisiaj politycy, za moment mogą to być lekarze, nauczyciele

Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka, mówił, że samorządowcy "mają świadomość, że dzisiaj państwo polskie, za pomocą służb, zmienia się w rzeczywistość rodem z Orwella, z 'Roku 1984', gdzie każdy obywatel może za chwilę być przedmiotem totalnej inwigilacji". - Dzisiaj są to politycy, samorządowcy, za moment mogą to być lekarze, nauczyciele i każdy, kto będzie gotów mówić o demokracji i państwie praworządnym - zauważył.

- Niestety, państwo polskie prowadziło tę inwigilację po to, żeby później, za pomocą mediów publicznych, w cudzysłowie, doprowadzić do sytuacji, w której można, mając narzędzie takie jak Pegasus, zniszczyć praktycznie każdego człowieka. My dzisiaj głośno mówimy: nie zgadzamy się na to, chcemy żyć w normalnym, demokratycznym państwie - oświadczył Nowakowski.