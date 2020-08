Minister edukacji zaprosił zadowolonych samorządowców. "Zaoszczędziliśmy, gdy szkoły były zamknięte"

Kiedy zacznie się nauczanie zdalne?

Poinformował także, że uczniowie na kwarantannie będą kształcić się w systemie zdalnym. A co z nauczycielami? - Jeśli nauczyciel będzie czuł się dobrze i wyrazi na to zgodę, może prowadzić zdalne lekcje na kwarantannie - odpowiedział minister.

"Transport publiczny jest ważny"

Piontkowski mówił również o wytycznych dla transportu publicznego, istotnych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół. - Transport publiczny jest ważny, zwłaszcza z punktu widzenia gmin wiejskich - powiedział minister. - Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi firma przewożąca jest zobowiązana dezynfekować autobus, ozonować go na koniec dnia. A uczniowie, którzy będą korzystali z transportu, mają obowiązek zakrywania nosa i ust - dodawał.

"My się bardzo cieszymy z wytycznych, które otrzymujemy z ministerstwa"

Minister edukacji narodowej zaprosił do resortu edukacji samorządowców, którzy pozytywnie oceniali przygotowania do nowego roku szkolnego.

- Staramy się, by było tak jak każdego roku, by szkoły zostały przywitane przez dzieci i wszyscy uczniowie czuli się bezpiecznie - mówiła Dorota Cieślik, wiceprezydent Chełma w województwie lubelskim. Robert Szydlik, wicestarosta powiatu wołomińskiego dodawał: - My się bardzo cieszymy z wytycznych, które otrzymujemy z ministerstwa, z pomocy, na przykład tego, że będą termometry przekazywane do szkół.