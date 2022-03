Samoloty wojskowe nad Polską - co to za maszyny? NATO obserwuje atak Rosji na Ukrainę

Ukraina od trzech tygodni broni się przed rosyjską inwazją. Sytuację na wojnie obserwuje z bezpiecznej odległości lotnictwo rozpoznawcze NATO. Nad Polską latają samoloty wojskowe. Wyjaśniamy, co to za maszyny.

NATO i jego członkowie uważnie śledzą działania Rosjan. Korzystają przy tym między innymi z samolotów rozpoznawczych. Regularnie pojawiają się one nad flankowymi państwami Sojuszu - Polską, Rumunią i krajami bałtyckimi. Krążą także w przestrzeni powietrznej nad wodami międzynarodowymi Morza Czarnego i Bałtyku.

Zanim 24 lutego Rosja zaatakował Ukrainę, również nad tym państwem latały maszyny rozpoznawcze NATO, głównie amerykańskie. Częstotliwość tych misji zwiększała się wraz ze wzrostem napięcia w relacjach między Rosją z jednej strony, a Ukrainą i Zachodem z drugiej. W tygodniach poprzedzających inwazję loty rozpoznawcze maszyn NATO-wskich nad Ukrainą były codziennością, co można było śledzić w otwartych źródłach, takich jak flightradar24.com.

Po rosyjskim ataku na Ukrainę tego rodzaju źródła nie pokazują jakiegokolwiek ruchu lotniczego nad broniącym się krajem. Odnotowały natomiast wzmożoną aktywność samolotów wojskowych na państwami należącymi do NATO, w tym Polską.

Samoloty wojskowe nad Polską - co to za maszyny?

W środę po południu na Polską krążył między innymi samolot rozpoznania i dowodzenia E-8C Joint STARS należący do sił powietrznych USA. Maszyna (sygnał wywoławczy REDEYE6) wykonywała kręgi nad województwem podkarpackim i lubelskim, prawdopodobnie obserwując sytuację w Ukrainie, bowiem jej wyposażenie elektroniczne - przede wszystkim radary - pozwala śledzić to, co dzieje się w odległości nawet kilkuset kilometrów.

Amerykański samolot rozpoznania i dowodzenia E-8C Joint STARS nad Polską, 16.03.2022 r. flightradar24.com

E-8C Joint STARS Master Sgt. Jeremy Lock/dvidshub.net

Co ciekawe, na flightradar24.com nie było widać, skąd E-8C wystartował. Wiadomo natomiast, że około godziny 18.30 schodził do lądowania w zachodnich Niemczech. To wskazówka, że otwarte źródła nie pokazują całego ruchu wojskowego w przestrzeni powietrznej, a jedynie te samoloty i śmigłowce, które chcą być widoczne.

Innym gościem na polskim niebie był w środę samolot rozpoznawczy RC-135V Rivet Joint, również należący do sił powietrznych USA (sygnał wywoławczy JAKE12). W tym przypadku wiadomo, że maszyna wystartowała z bazy RAF Mildenhall i tam około godziny 18 wylądowała. Nad Polską samolot krążył wzdłuż granicy z Białorusią, ale wykonał też jeden krąg przy granicy z Ukrainą. RC-135V - podobnie jak E-8C - jest w stanie obserwować sytuację w odległości kilkuset kilometrów.

Samolot rozpoznawczy RC-135V Rivet Joint nad Polską, 16.03.2022 r. flightradar24.com

RC-135V Rivet Joint Senior Airman Miles Wilson/dvidshub.net

Oprócz samolotów rozpoznawczych nad Polską krążą również tankowce. W środę można było zaobserwować dwa wielozadaniowe samoloty transportowo-tankujące A330 MRTT. Pierwsza maszyna (sygnał wywoławczy MMF19) po godzinie 18 wracała już do bazy, druga (MMF20) nadal krążyła nad Polską - głównie Mazowszem i Ziemią Świętokrzyską. To samoloty zakupione wspólnie przez kilka państw zachodnioeuropejskich. Na co dzień stacjonują w Eindhoven w Holandii.

Tankowiec A330 MRTT nad Polską, 16.03.2022 flightradar24.com

KC-30A, czyli wersja Airbusa A330 MRTT używana przez australijskie siły zbrojne dvidshub.net

Podobne samoloty dyżurują nie tylko nad Polską, ale także nad innymi państwami regionu. W środę amerykański tankowiec KC-135 Stratotanker był w gotowości na Rumunią (sygnał wywoławczy LAGR250). Maszyna wystartowała z południowej Hiszpanii.

Amerykański KC-135 nad Rumunią, 16.03.2022 r. flightradar24.com

KC-135 Senior Master Sgt. Vincent De Groot/dvidshub.net

Regularnie nad wschodnią flanką NATO latają też bezzałogowe samoloty rozpoznawcze RQ-4 Global Hawk. To maszyny latające na dużej wysokości i cechujące długim czasem trwania lotu. Wspólne maszyny NATO stacjonują w bazie Sigonella na Sycylii, ale do naszej części Europy Amerykanie potrafią też wysłać drona ze swojej bazy na Bliskim Wschodzie.

Global Hawk na patrolu nad Ukrainą, jeszcze przed rosyjską inwazją

RQ-4 Global Hawk startuje z bazy Sigonella na Sycylii Staff Sgt. Ramon Adelan/dvidshub.net

Autor:ral/tam

Źródło: TVN24.pl