Przewróciła się, straciła dziecko, trafiła do więzienia. Sąd zdecydował: może wyjść wcześniej

W Salwadorze każde celowe przerwanie ciąży jest zabronione pod groźbą więzienia. Aborcja jest niedopuszczalna we wszystkich przypadkach, w tym w sytuacji zagrożenia życia matki, czy poczęcia dziecka w wyniku gwałtu lub kazirodztwa.

Kobiecie, która usunęła ciążę, grozi od 2 do 8 lat więzienia. Często jednak zarzut aborcji zamieniany jest na zarzut zabójstwa kwalifikowanego, które zagrożone jest karą co najmniej 30 lat więzienia. Za przestępstwo może zostać uznane nawet urodzenie martwego dziecka w wyniku niewłaściwych warunków porodowych.

Sąd: Sara Rogel może wcześniej wyjść na wolność

W 2012 roku 22-letnia Sara Rogel trafiła do szpitala po tym, jak poślizgnęła się i upadła podczas wykonywania prac domowych. Kobieta była w ciąży, na skutek obrażeń straciła dziecko. Została oskarżona o zabójstwo i sąd skazał ją na 30 lat więzienia.

- To była zaawansowana ciąża. To była chciana ciąża. W wyniku wypadku Sara straciła dziecko, miała silny krwotok, trafiła do szpitala. Tam oskarżono ją o aborcję, a potem zmieniono zarzut na zabójstwo kwalifikowane, za które grozi 30 lat więzienia - wyjaśniła Morena Herrera, aktywistka walcząca o prawa kobiet.