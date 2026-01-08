Sala Kolumnowa ponownie otwarta. "Ela, Szymon, przepraszam"

W czwartek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) poinformował, że Sala Kolumnowa jest ponownie otwarta. - Jednym słowem zaczynamy organizować dużo imprez, które zawiesiliśmy ostatnio, bo nie było kilku spotkań i kilku imprez, na przykład noworocznych albo bożonarodzeniowych - powiedział. Prace remontowe nad tą i innymi salami, w których między innymi odbywają się posiedzenia komisji parlamentarnych, trwały około 30 miesięcy.
"Ela, Szymon, przepraszam"
Czarzasty przyznał, że remont sali zapowiedziała i zapoczątkowała marszałkini sejmu Elżbieta Witek (PiS), a kontynuował marszałek Szymon Hołownia (Polska 2050). - Na mnie przyszło to, co najlepsze, czyli to, co oni zaprojektowali, zdecydowali, ja odsłonię. Ela, Szymon, przepraszam - mówił Czarzasty.
Szef biura inwestycyjno-technicznego w Sejmie Jan Węgrzyn podczas otwarcia tłumaczył, że prace remontowe trwały około 30 miesięcy, a sama koncepcja pojawiła się w 2014 roku. - Oddanie Sali Kolumnowej jest ostatnim etapem remontu wszystkich sal komisyjnych w budynku Sejmu C-D. Pierwszym takim etapem było przywrócenie sali 101, czyli sali prasowej. (...) Potem oddaliśmy wszystkie sale, w których odbywają się komisje (...) i na samym końcu największa sala, oprócz sali plenarnej, czyli Sala Kolumnowa - relacjonował.
Węgrzyn podkreślił, że sala została całkowicie odnowiona, zainstalowano system nagłośnienia w transmisji internetowej, system do głosowania oraz szeroką na prawie całą salę ścianę LED-ową.
Autorka/Autor: kkop, aaw/kab, akr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak