Sala Kolumnowa ponownie otwarta. "Ela, Szymon, przepraszam"

Włodzimierz Czarzasty pokazuje wyremontowaną Salę Kolumnową Źródło: TVN24

W czwartek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) poinformował, że Sala Kolumnowa jest ponownie otwarta. - Jednym słowem zaczynamy organizować dużo imprez, które zawiesiliśmy ostatnio, bo nie było kilku spotkań i kilku imprez, na przykład noworocznych albo bożonarodzeniowych - powiedział. Prace remontowe nad tą i innymi salami, w których między innymi odbywają się posiedzenia komisji parlamentarnych, trwały około 30 miesięcy.

Włodzimierz Czarzasty podczas ponownego otwarcia Sali Kolumnowej Źródło: PAP/Piotr Nowak

"Ela, Szymon, przepraszam"

Czarzasty przyznał, że remont sali zapowiedziała i zapoczątkowała marszałkini sejmu Elżbieta Witek (PiS), a kontynuował marszałek Szymon Hołownia (Polska 2050). - Na mnie przyszło to, co najlepsze, czyli to, co oni zaprojektowali, zdecydowali, ja odsłonię. Ela, Szymon, przepraszam - mówił Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty Źródło: PAP/Piotr Nowak

Szef biura inwestycyjno-technicznego w Sejmie Jan Węgrzyn podczas otwarcia tłumaczył, że prace remontowe trwały około 30 miesięcy, a sama koncepcja pojawiła się w 2014 roku. - Oddanie Sali Kolumnowej jest ostatnim etapem remontu wszystkich sal komisyjnych w budynku Sejmu C-D. Pierwszym takim etapem było przywrócenie sali 101, czyli sali prasowej. (...) Potem oddaliśmy wszystkie sale, w których odbywają się komisje (...) i na samym końcu największa sala, oprócz sali plenarnej, czyli Sala Kolumnowa - relacjonował.

Nowa Sala Kolumnowa oddana do użytku Źródło: TVN24

Węgrzyn podkreślił, że sala została całkowicie odnowiona, zainstalowano system nagłośnienia w transmisji internetowej, system do głosowania oraz szeroką na prawie całą salę ścianę LED-ową.

OGLĄDAJ: Marszałek w formie