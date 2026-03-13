Decyzja o SAFE. "Pan prezydent Rzeczpospolitej jest władcą Polski"

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział też, że Polska potrzebuje jeszcze więcej środków. - Dlatego podczas polskiej prezydencji została przeforsowana pierwszy raz w historii inwestycja w armie narodowe z budżetu Unii Europejskiej. To jest sukces Polski, to jest sukces naszego rządu i dlatego was to tak boli - mówił, zwracając się do opozycji w Sejmie.

- Wasze zacietrzewienie, wasza nienawiść do nas, do budowy silnej i bezpiecznej Polski jest tak silna i tak obłędna w swoim działaniu i obłudna, że jesteście w stanie nawet głosować przeciwko modernizacji polskiej armii - oświadczył szef MON.