Sikorski o SAFE: weto byłoby sprzeniewierzeniem się roli zwierzchnika sił zbrojnych Źródło: TVN24

Na konferencji prasowej po spotkaniu zespołu koordynacyjnego do spraw sytuacji na Bliskim Wschodzie wiceszef MON Cezary Tomczyk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wdrażającej unijny program SAFE, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich.

- Sytuacja na Bliskim Wschodzie, sytuacja w Ukrainie pokazuje, że musimy zwiększać nasze zdolności, również te, które dotyczą samolotów transportowych, które dzisiaj są jedną z podstaw działania polskiego państwa - powiedział.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski odnosząc się do sprawy, podkreślił, że "terminy są nieprawdopodobnie napięte, bo musimy podpisać kontrakty do końca maja". - Weto byłoby sprzeniewierzeniem się roli zwierzchnika sił zbrojnych - ocenił.

Sikorski oświadczył na konferencji, że "strona amerykańska przekazała nam i także kancelarii prezydenta, że Stany Zjednoczone nie mają nic przeciwko instrumentowi SAFE".

Sikorski: pierwszych przelewów spodziewamy się w ciągu kilku tygodni

Szef dyplomacji mówił też, że "ustawa, którą mamy nadzieję prezydent podpisze, nie jest ustawą o przyjęciu SAFE". - SAFE, wzmocnienie europejskiej obronności to był priorytet polskiej prezydencji i Polska SAFE przyjmie. Pierwszych przelewów z Brukseli spodziewamy się w ciągu kilku tygodni - stwierdził Sikorski.

Wskazał, że ustawa ma stworzyć tarczę antykorupcyjną oraz umożliwić realizację projektów w różnych resortach.

Sikorski: propozycja prezydenta może być uzupełnieniem SAFE

Szef MSZ został zapytany o propozycję prezydenta. - To, czego zarys zaprezentował Pałac Prezydencki, nie jest alternatywą dla SAFE, tylko może być uzupełnieniem SAFE - powiedział. Podkreślił, że "wojsko ma dodatkowe potrzeby". - Przypominam, że, jak rozumiem, jest lista rezerwowa. Nie wszystkie projekty, które służyłyby bezpieczeństwu Polski, trafiły na listę do realizacji ze środków europejskich - dodał.

- Więc po pierwsze, jeśli są dodatkowe środki dzięki zyskom, które chcielibyśmy wreszcie zobaczyć z NBP, to nie ma problemu. Mogą one być wykorzystane na rzecz bezpieczeństwa Polski. Po drugie, mogą być wykorzystane na spłatę pożyczki na ponad sześć procent zaciągniętą przez poprzedni rząd - mówił Sikorski.

- Pan prezydent też deklarował, że leży mu na sercu stabilność polskich finansów publicznych, potrzeba redukcji deficytu budżetowego, więc tutaj jest patriotyczne rozwiązanie. Można podpisać mechanizm SAFE, po czym znaleźć dodatkowe pieniądze na różne zbożne cele - dodał.

- My rzeczywiście taką listę rezerwową, jeżeli chodzi o SAFE, mamy - potwierdził słowa Sikorskiego wiceminister obrony. - Ona opiewa na około osiemdziesiąt miliardów złotych - przekazał. - Ale mamy też drugą listę, którą przygotowujemy do przyszłych projektów, możliwie też europejskich, która dotyczy stu miliardów złotych i inwestycji w infrastrukturę wojskową, która dzisiaj jest w wielu miejscach pierwszą potrzebą - dodał.

Prezydent z propozycją "SAFE 0 procent"

W zeszłym tygodniu do Nawrockiego po poprawkach Senatu wpłynęła ustawa w sprawie unijnego programu SAFE. Prezydent ma jeszcze dwa tygodnie na podjęcie decyzji o podpisaniu jej lub zawetowaniu.

W środę prezydent i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę "polski SAFE 0 procent", który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność SAFE. Nie wyjaśnili jednak dotychczas, jak ten instrument ma być finansowany.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował w piątek, że prezydent zaprosił do pałacu prezydenckiego premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezesa NBP Adama Glapińskiego na spotkanie we wtorek 10 marca na godzinę 15.

Opracowała Justyna Sochacka