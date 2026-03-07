Logo strona główna
Polska

Sikorski o SAFE: weto byłoby sprzeniewierzeniem się roli zwierzchnika sił zbrojnych

Prezydent Karol Nawrocki
Sikorski o SAFE: weto byłoby sprzeniewierzeniem się roli zwierzchnika sił zbrojnych
Źródło: TVN24
Terminy są nieprawdopodobnie napięte, bo musimy podpisać kontrakty do końca maja - mówił na konferencji wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski komentując kwestię programu SAFE. Ustawa w tej sprawie czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem szefa dyplomacji "weto byłoby sprzeniewierzeniem się roli zwierzchnika sił zbrojnych".

Na konferencji prasowej po spotkaniu zespołu koordynacyjnego do spraw sytuacji na Bliskim Wschodzie wiceszef MON Cezary Tomczyk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wdrażającej unijny program SAFE, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich.

- Sytuacja na Bliskim Wschodzie, sytuacja w Ukrainie pokazuje, że musimy zwiększać nasze zdolności, również te, które dotyczą samolotów transportowych, które dzisiaj są jedną z podstaw działania polskiego państwa - powiedział.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski odnosząc się do sprawy, podkreślił, że "terminy są nieprawdopodobnie napięte, bo musimy podpisać kontrakty do końca maja". - Weto byłoby sprzeniewierzeniem się roli zwierzchnika sił zbrojnych - ocenił.

Domański o pożyczce z SAFE: oszczędność do 60 miliardów złotych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Domański o pożyczce z SAFE: oszczędność do 60 miliardów złotych

BIZNES

Sikorski oświadczył na konferencji, że "strona amerykańska przekazała nam i także kancelarii prezydenta, że Stany Zjednoczone nie mają nic przeciwko instrumentowi SAFE".

Sikorski: pierwszych przelewów spodziewamy się w ciągu kilku tygodni

Szef dyplomacji mówił też, że "ustawa, którą mamy nadzieję prezydent podpisze, nie jest ustawą o przyjęciu SAFE". - SAFE, wzmocnienie europejskiej obronności to był priorytet polskiej prezydencji i Polska SAFE przyjmie. Pierwszych przelewów z Brukseli spodziewamy się w ciągu kilku tygodni - stwierdził Sikorski.

Wskazał, że ustawa ma stworzyć tarczę antykorupcyjną oraz umożliwić realizację projektów w różnych resortach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kto skorzysta na programie SAFE? Do kiedy należy spłacić pożyczkę?

Kto skorzysta na programie SAFE? Do kiedy należy spłacić pożyczkę?

Ustawa czeka na podpis prezydenta. "To jest moment prawdy"

Ustawa czeka na podpis prezydenta. "To jest moment prawdy"

Sikorski: propozycja prezydenta może być uzupełnieniem SAFE

Szef MSZ został zapytany o propozycję prezydenta. - To, czego zarys zaprezentował Pałac Prezydencki, nie jest alternatywą dla SAFE, tylko może być uzupełnieniem SAFE - powiedział. Podkreślił, że "wojsko ma dodatkowe potrzeby". - Przypominam, że, jak rozumiem, jest lista rezerwowa. Nie wszystkie projekty, które służyłyby bezpieczeństwu Polski, trafiły na listę do realizacji ze środków europejskich - dodał.

- Więc po pierwsze, jeśli są dodatkowe środki dzięki zyskom, które chcielibyśmy wreszcie zobaczyć z NBP, to nie ma problemu. Mogą one być wykorzystane na rzecz bezpieczeństwa Polski. Po drugie, mogą być wykorzystane na spłatę pożyczki na ponad sześć procent zaciągniętą przez poprzedni rząd - mówił Sikorski.

- Pan prezydent też deklarował, że leży mu na sercu stabilność polskich finansów publicznych, potrzeba redukcji deficytu budżetowego, więc tutaj jest patriotyczne rozwiązanie. Można podpisać mechanizm SAFE, po czym znaleźć dodatkowe pieniądze na różne zbożne cele - dodał.

Jest termin spotkania z prezydentem w sprawie SAFE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest termin spotkania z prezydentem w sprawie SAFE

- My rzeczywiście taką listę rezerwową, jeżeli chodzi o SAFE, mamy - potwierdził słowa Sikorskiego wiceminister obrony. - Ona opiewa na około osiemdziesiąt miliardów złotych - przekazał. - Ale mamy też drugą listę, którą przygotowujemy do przyszłych projektów, możliwie też europejskich, która dotyczy stu miliardów złotych i inwestycji w infrastrukturę wojskową, która dzisiaj jest w wielu miejscach pierwszą potrzebą - dodał.

Prezydent z propozycją "SAFE 0 procent"

W zeszłym tygodniu do Nawrockiego po poprawkach Senatu wpłynęła ustawa w sprawie unijnego programu SAFE. Prezydent ma jeszcze dwa tygodnie na podjęcie decyzji o podpisaniu jej lub zawetowaniu.

W środę prezydent i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę "polski SAFE 0 procent", który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność SAFE. Nie wyjaśnili jednak dotychczas, jak ten instrument ma być finansowany.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tajny plan prezydenta i szefa NBP

Tajny plan prezydenta i szefa NBP

Wiktor Knowski, Marcin Złotkowski
Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia

Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia

BIZNES

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował w piątek, że prezydent zaprosił do pałacu prezydenckiego premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezesa NBP Adama Glapińskiego na spotkanie we wtorek 10 marca na godzinę 15.

Konwencja PiS

Kto kandydatem PiS na premiera? Oglądaj w TVN24

Konwencja PiS
Opracowała Justyna Sochacka

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Radosław Sikorski
