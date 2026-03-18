Polska

Gawkowski o decyzji prezydenta: zdrada interesu polskiej armii i bezpieczeństwa

Polski żołnierz otrzymał strzał w plecy tym wetem - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując decyzję prezydenta w sprawie ustawy o SAFE. Jego zdaniem Karol Nawrocki "mentalnie nie dorósł do tego, żeby być zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i to jest problem".

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył w zeszłym tygodniu, że nie podpisze ustawy o unijnym programie SAFE. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministrów obrony narodowej oraz finansów i gospodarki do podpisania umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE, którą Bank Gospodarstwa Krajowego zaciągnie na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski został zapytany w środę w "Faktach po Faktach", czy uważa, że najwyżsi generałowie polskiej armii otrzymali od zwierzchnika Sił Zbrojnych wotum nieufności.

- Nie chcę szukać takiego sporu, który miałby jeszcze to zaogniać, ale ja czuję trochę to tak, jak powiedziałem w parlamencie kilka dni temu, że polski żołnierz otrzymał strzał w plecy tym wetem - odpowiedział.

Zauważył, że w przeszłości Prawo i Sprawiedliwość "zadłużało się w dobrej intencji, kupując sprzęt". Dodał, że "robiło to na większy procent". - To dlaczego teraz mamy tego nie zrobić? - pytał. - Myślę, że to jest czysta polityka i za to stawiam zarzut panu prezydentowi, bo to jest zdrada interesu polskiej armii i polskiego bezpieczeństwa - dodał.

- Naprawimy to. Te pieniądze z SAFE będą, tylko trudniej, dłużej i z większym zaangażowaniem ludzi, którzy muszą do tego doprowadzić. Można było łatwiej te pieniądze zdobyć, doprowadzić do większych inwestycji - podkreślił.

Zdaniem Gawkowskiego prezydent "mentalnie nie dorósł do tego, żeby być zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i to jest problem".

Maja Piotrowska, Łukasz Figielski

Spór o nowych sędziów TK. Gawkowski: jest plan B i C

Krzysztof Gawkowski odniósł się także do sprawy wybranych przez Sejm w ubiegłym tygodniu sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek apelował do prezydenta o odebranie od nich ślubowania. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki w piśmie skierowanym w środę do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ocenił, że "analiza procesu powołania budzi bardzo poważne wątpliwości" i zadał pytania.

Minister cyfryzacji wyraził nadzieję, że prezydent "nie będzie chciał łamać konstytucji i zapisywać się na Trybunał Stanu". - Tu nie ma już miękkiej gry. Albo jest sześciu sędziów, którzy już weszli jako członkowie tego Trybunału, a prezydent odgrywa tylko rolę, odbierając od nich przysięgę, albo mamy opowieść, w której prezydent uważa, że jest ponad konstytucją. Otóż nie ma prezydenta ponad konstytucją. Jest konstytucja, którą prezydent ma wykonywać - ocenił Gawkowski.

Dodał, że "poczekamy parę dni". - Może [prezydent - red.] jest bardzo zajęty - uzupełnił.

Gawkowski ocenił, że jeśli Nawrocki nie odbierze ślubowania od wybranych sędziów TK, "nikt nie pozostawi tej sprawy". - I plan B jest, i plan C jest - powiedział.

