Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"SAFE 0 procent" Karola Nawrockiego. Pełnomocniczka rządu: mamy listę rezerwową, mogę wysłać do Pałacu Prezydenckiego

Karol Nawrocki
Miłosz Motyka o propozycji "SAFE 0 procent" i "szukaniu argumentu do weta"
Źródło: TVN24
Nie ma dzisiaj czasu na rozmowy. Mamy wojnę tuż przy naszej wschodniej granicy - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zaproponowany przez prezydenta Nawrockiego program "SAFE 0 procent" komentował też minister energii Miłosz Motyka, według którego jest to "szukaniem argumentu do weta".

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę "polski SAFE 0 procent", który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Prezydent zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia wyśle do premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza zaproszenie na spotkanie.

Minister energii Miłosz Motyka (PSL) był pytany w "Kropce nad i" w TVN24, jakie jest stanowisko rządu wobec alternatywy dla SAFE. - Liczymy na to, że pan prezydent podpisze ustawę o SAFE, która gwarantuje szybkie możliwości modernizacji polskiej armii. Chcą tego wojskowi, eksperci, przedstawiciela polskiego przemysłu zbrojeniowego i nie warto, by pan prezydent ustawiał się plecami wobec tego, by można szybko zmodernizować polską armię - odparł.

Według Motyki, ogłoszony pomysł jest "szukaniem argumentu do weta". - Pan prezydent, jeżeli ma taką inicjatywę (...), musiałby mieć do niej większość, której ewidentnie nie ma - ocenił.

- Liczymy na to, że w pierwszym kroku podpisze ustawę, która jest pewna, przygotowana, jest na stole, jest realna i te pieniądze są - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
SAFE czy "SAFE 0 procent"? "Panie prezydencie, proszę..."

SAFE czy "SAFE 0 procent"? "Panie prezydencie, proszę..."

Ustawa czeka na podpis prezydenta. "To jest moment prawdy"

Ustawa czeka na podpis prezydenta. "To jest moment prawdy"

Sobkowiak-Czarnecka: mogę wysłać panu prezydentowi listę

O "SAFE 0 procent" była również pytana pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. - Jeśli są nowe pieniądze na obronność, to jest fantastyczna informacja. Gdy przygotowaliśmy listę zakupową do mechanizmu SAFE, stworzyliśmy listę rezerwową na prawie 80 miliardów złotych, więc jeżeli pan prezydent potrzebuje, zaraz mogę ją wysłać do Pałacu Prezydenckiego - odparła.

- Prezydent mówi też, że te pieniądze, które znaleźli z panem prezesem Glapińskim, chce wydawać na kontrakty w Stanach Zjednoczonych. Świetnie, najpierw zróbmy tylko "SAFE jeden", czyli ten, o którym mówimy od miesięcy. To są pieniądze gotowe na stole (...), brakuje tylko jednego: podpisu pana prezydenta - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Gościni TVN24 stwierdziła, że "nie ma dzisiaj czasu na rozmowy". - Mamy wojnę tuż przy naszej wschodniej granicy w Ukrainie, mamy sytuację na Bliskim Wschodzie. Potrzebujemy pieniędzy na polskie zbrojenia tu i teraz - zaznaczyła.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kropkę nad i" w TVN24
04 2000 kropka cl-0050

Oglądaj "Kropkę nad i" w TVN24

04 2000 kropka cl-0050
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEKarol NawrockiRząd Donalda TuskaMiłosz MotykaPrezydent RP
Czytaj także:
imageTitle
To być może był kluczowy wieczór dla losów tytułu w Anglii
EUROSPORT
Radosław Sikorski
"To gorsze niż zbrodnia, to błąd". Sikorski o "rozszerzaniu wojny na NATO"
Świat
pap_20240222_0SL
Oddalona kasacja. Polaszczyk skazany na osiem lat więzienia
imageTitle
Nie pomógł karny i czerwona kartka. Lech bez półfinału Pucharu Polski
EUROSPORT
imageTitle
Koncert Industrii. Kapitalna seria trwa
EUROSPORT
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
WARSZAWA
turcja msz
Tureckie MSZ wezwało irańskiego ambasadora
RELACJA
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
WARSZAWA
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy niż sądzono
METEO
Nowe skille ambasadora
"Odblokowano nową umiejętność". Ambasador kontra podziemia dworca
WARSZAWA
Mgła
Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Dron przechwycony nad irackim Kurdystanem
Zabrakło gazu do elektrowni. Cały kraj pogrążony w ciemności
BIZNES
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
SAFE czy "SAFE 0 procent"? "Panie prezydencie, proszę..."
pap_20251101_1D6 (1)
Sprzedaż alkoholu tylko po jednej stronie ulicy
imageTitle
Trzecioligowiec w półfinale Pucharu Polski
EUROSPORT
Marek Magierowski
Jak długa będzie wojna z Iranem? Magierowski: zaryzykuję
Świat
imageTitle
Igrzyska w Polsce? "Czas na działanie ponad podziałami"
EUROSPORT
imageTitle
Zagrzeb zdobyty. Orlen Wisła potwierdziła formę
EUROSPORT
Jakub Rutnicki
"To jest misja bardzo trudna". Dwa samoloty polecą po Polaków
BIZNES
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Biblioteka pod okiem dzika
WARSZAWA
Donald Trump
Trump o "zerwaniu całego handlu". "Poważne konsekwencje"
Wiktor Knowski
imageTitle
Kamila Sellier po operacji
EUROSPORT
imageTitle
Mundial dla bogaczy. Ceny biletów szokują i wciąż rosną
EUROSPORT
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
METEO
Mężczyzna został zatrzymany
Zaniedbał psa, grozi mu więzienie
WARSZAWA
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
Białystok
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
WARSZAWA
imageTitle
Dwóch Polaków w drużynie Małysza. Składy na Red Bull Skoki w Punkt
EUROSPORT
imageTitle
Reprezentant Anglii skazany przez sąd. Drugi wyrok po latach
EUROSPORT
Sam Altman
OpenAI po porozumieniu z Pentagonem. Teraz możliwa umowa z NATO
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica