"Tragiczna sytuacja", "pogłębia się degrengolada". Sądy działają coraz wolniej

Reforma sądownictwa miała przyspieszyć rozpatrywanie spraw. Opozycja wielokrotnie alarmowała, że to fikcja i chodzi wyłącznie o wymianę sędziów. Wątpliwości rozwiewa Ministerstwo Sprawiedliwości. Publikuje nowe dane, dotyczące sprawności postępowań i te mówią jedno: prace mocno zwolniły. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Tak w praktyce wygląda coraz wolniejsza praca sądów w Polsce - w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie koło Gorzowa Wielkopolskiego w Wydziale Cywilnym od kilku tygodni nikt nie orzeka. Prezesa sądu i szefa wydziału minister delegował do innego sądu, a pozostali dwaj sędziowie są na zwolnieniach lekarskich.

Tylko samych zaległych spraw jest tu tak dużo, że ich rozstrzygnięcie zajęło by jednemu sędziemu ponad rok, a kolejnych spraw przybywa. To dla ludzi oznacza kolejki, problemy i stres. - To jest tragiczna sytuacja, ponieważ w tej chwili żadna sprawa nie jest rozpoznawana, żadna pilna sprawa nie jest rozpoznana, żaden wniosek o zabezpieczenie, kompletnie nic – zwraca uwagę sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie Joanna Górczak.