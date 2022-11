Pijany kierowca "doprowadził do czołowego zderzenia". Zginęła kobieta, on nie odniósł żadnych obrażeń

79-letnia kobieta zginęła na miejscu, a jej 77-letni mąż trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło w Sadłowicach (woj. lubelskie). W ich auto uderzył jadący z naprzeciwka samochód, którym kierował kompletnie pijany 36-latek bez prawa jazdy. Nie odniósł on żadnych obrażeń, został tymczasowo aresztowany.