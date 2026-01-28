Sąd skazał 67-latkę za wpis o Owsiaku. "Jeżeli mnie Pani teraz słucha...."

Jerzy Owsiak zaapelował do skazanej 67-latki: spotkajmy się Źródło: TVN24

Gościem "Kropki nad i" w TVN24 w środę był prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Monika Olejnik pytała go o wyrok Sądu Rejonowego Toruniu, który skazał 67-letnią kobietą, która w ubiegłym roku napisała o Owsiaku "giń człowieku". Decyzją sądu kobieta została skazana na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok oraz ma zapłacić 1000 złotych na rzecz WOŚP. Wyrok jest nieprawomocny.

- Ten wyrok nie krzepi w żaden sposób, nie jest to uderzenie, jak próbują mówić jej adwokaci, w wolność słowa. To nie jest wolność słowa, kiedy ktoś mówi "giń człowieku", kiedy ktoś kłamie, mówiąc o tym, że ja się bogacę na fundacji - mówił Owsiak.

Prezes WOŚP zwrócił się też do 67-latki. - Jeżeli pani mnie teraz słucha, to mogę tylko pani powiedzieć: parokrotnie w tych sprawach powiedziałem krótko: "proszę powiedzieć 'przepraszam', kończymy sprawę, możemy się uściskać i to wszystko" - powiedział i dodał, że adwokaci kobiety "na to nie pozwalali" i chcieli "jak najbardziej sprawę rozkręcać".

- Ja pani te pieniądze [1000 złotych - red.] jutro po prostu zapakuję i wyślę, żeby pani nie była stratna w ogóle finansowo (...) ta sprawa się ciągnęła przez rok. Nie ma w tym żadnej satysfakcji - kontynuował.

Owsiak podkreślił, że "zaczyna bardzo współczuć" 67-latce. - Proszę spotkać się ze mną. Uściskamy się, zapomnieć. Proszę odejść od tych adwokatów, którzy panią prowadzą w złą stronę - zaapelował.

