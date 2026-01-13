Logo strona główna
Polska

Sąd nieprawomocnie uchylił karę za reportaż "Czarno na białym" o Rydzyku

Temida
Agenci CBA weszli do fundacji ojca Rydzyka "w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości"
Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN
Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie w pierwszej instancji w całości uchylono karę w wysokości ponad 140 tysięcy złotych, nałożoną w 2024 roku przez ówczesnego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego na spółkę TVN za udostępnienie reportażu "Czarno na Białym" o działalności Tadeusza Rydzyka w TVN24 GO (obecnie TVN24+). W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że materiał "nie zawiera treści nawołujących do nienawiści" oraz jest "realizacją prawa dziennikarzy do swobodnego przedstawiania informacji". Wskazano też naruszenia w samym procesie wydawania decyzji o ukaraniu.

Sąd Okręgowy w Warszawie w pierwszej instancji uchylił w całości decyzję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz TVN spółki akcyjnej z 20 listopada 2024 roku, w której to ówczesny szef KRRiT Maciej Świrski zdecydował o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 142 800 zł za udostępnienie trzy lata wcześniej reportażu "Czarno na Białym" pt. "29 lat bezkarności. Fenomen ojca Tadeusza" w serwisie TVN24 GO (obecnie TVN24+).

Materiał przedstawił działalność Rydzyka, w tym polityczną agitację na rzecz prawicowych polityków, antysemickie i rasistowskie wypowiedzi duchownego oraz jego niejasne biznesy. W ostatnich tygodniach dyrektor Radia Maryja był przesłuchiwany w charakterze świadka w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie w sprawie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu, sfinansowanego niemal w całości z pieniędzy publicznych.

Ujawnione w reportażu zachowania budzące społeczny sprzeciw, zostały ocenione przez Świrskiego jako "treści dyskryminujące ze względu na religię lub poglądy polityczne". W swojej decyzji powołał się na artykuł 47h ustawy medialnej, mówiącym o zakazie dostarczania treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących.

Sąd podjął też decyzję o zasądzeniu od przewodniczącego KRRiT zwrotu kosztów procesowych. Wyrok nie jest prawomocny, a przewodniczący KRRiT wniósł apelację od tego wyroku. 

OGLĄDAJ: 29 lat bezkarności. Fenomen ojca Tadeusza
29 lat bezkarności. Fenomen ojca Tadeusza

Przedstawiamy kluczowe fragmenty uzasadnienia wyroku, w którym nie przychylono się do oceny i decyzji byłego już przewodniczącego KRRiT.

Reportaż "nie zawiera treści nawołujących do nienawiści"

Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że zgodnie z przepisem, na który powołał się przewodniczący KRRiT, "decyzja nakładająca karę nie może być wydana, jeżeli od naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, upłynęły dwa lata". Decyzja KRRiT o nałożeniu kary nastąpiła 20 listopada 2024 roku. Materiał natomiast został udostępniony 11 stycznia 2021 roku, a tym samym minął czas wskazany przez ustawodawcę, w którym organ może nałożyć karę. "Co już samo w sobie przemawia za jej uchyleniem" - czytamy.

Sąd podkreślił również, że reportaż "nie zawiera treści nawołujących do nienawiści ze względu na religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy. Jak stanowi art. 54 ust. 1 konstytucji każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji".

Sąd o "realizacji prawa dziennikarzy"

"Audycja jest realizacją prawa dziennikarzy i nadawcy do swobodnego przedstawiania informacji oraz opinii na tematy istotne społecznie, jak wpływ działalności o. Tadeusza Rydzyka i jego mediów na życie publiczne" - czytamy dalej w uzasadnieniu.

Ponadto sąd zwrócił też uwagę, że przewodniczący KRRiT w decyzji o nałożeniu kary "nie wskazał, co rozumie przez treści nawołujące do nienawiści ani na jakiej podstawie uznaje, że w Audycji (reportażu) pojawia się tak zwana 'mowa nienawiści'".

W decyzji - jak czytamy dalej - "nie sprecyzowano także, które elementy Audycji miałyby rzekomo charakter dyskryminacyjny ze względu na przekonania religijne, bądź polityczne".

Reportaż skoncentrowany na "analizie działalności"

W ocenie sądu reportaż "w żaden sposób nie kwestionuje przekonań religijnych chrześcijan czy katolików". "Analizowane są działania o. Tadeusza Rydzyka, który, poza tym, co niewątpliwe, iż jest osobą duchowną, jest aktywny zarówno w sferze działalności publicznej, gospodarczej i medialnej" - czytamy. 

W uzasadnieniu przyznano również, że treść materiału "koncentruje się na analizie działalności" ojca Rydzyka i jego mediów "w aspekcie społecznym, politycznym oraz gospodarczym, nie podejmując w żadnym stopniu – a już szczególnie w tonie negatywnym - kwestii wierzeń, praktyk religijnych, ani samego Kościoła katolickiego". 

KRRiT "nie zweryfikował zarzutów ze skargi"

Sąd przypomniał również przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o zasadzie zaufania do władz publicznych. "Organ administracji publicznej ma obowiązek prowadzić postępowanie w sposób wzbudzający zaufanie uczestników do władzy publicznej" - zwrócił uwagę.

W uzasadnieniu zauważono, że "niezależnie od upływu czasu między umieszczeniem Audycji w katalogu usługi na żądanie a wszczęciem postępowania przez Organ, należy wskazać, że przebieg postępowania nie spełnił standardów legalizmu i rzetelności". 

"W szczególności nie da się pogodzić z tymi zasadami oparcia sprawy, w zasadzie, na skardze Janusza Kaweckiego i – choć niewyrażonego wprost – bezkrytycznego zaufania do jej treści. Organ faktycznie nie zweryfikował zarzutów ze skargi, przyjął je niemal w całości, nie badając ich prawdziwości i nie przeprowadzając dowodów z powołanych źródeł" - dodano. 

Janusz Kawecki w latach 2016-2022 był członkiem KRRiT. W 1995 roku został członkiem rady programowej Radia Maryja, a później stanął także na czele zespołu wspierania rozgłośni należącej do Rydzyka. Kawecki zachęcał do składania skarg do KRRiT na materiał o ojcu Rydzyku. To na podstawie jego pisma do KRRiT zaczęły spływać do Rady skargi.

W decyzji o nałożeniu kary "nie wskazano", w jaki sposób obliczono jej wysokość

Sąd uznał za zasadne, że w decyzji przewodniczącego KRRiT naruszono art. 53C ust. 1 i 2 ustawy o RTV w ustalaniu wysokości kary finansowej. "W analizowanej Decyzji Organ ograniczył się jedynie do przytoczenia przesłanek wymiaru kary, nie przedstawiając żadnego wyjaśnienia, które uzasadniałoby wykorzystanie konkretnych przesłanek z art. 53c ust. 2 ustawy o RTV" - wyjaśniono.

Dodano, że organ nie wskazał, w jaki sposób obliczył wysokość kary, "jakie znaczenie przypisał poszczególnym kryteriom oraz jakie okoliczności wziął pod uwagę przy ich ocenie". 

"W konsekwencji nie jest możliwe ustalenie, z jakich powodów kara została wymierzona w takiej wysokości i uzasadnienie decyzji w tym zakresie ogranicza się do przywołania treści art 53c ust. 2 ustawy o RTV" - czytamy dalej. 

Kim jest Maciej Świrski?

Maciej Świrski urodził się 29 lipca 1962 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, PMTP University of Wisconsin-Milwaukee, ma też dyplom MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2006 do 2009 roku był członkiem zarządu Polskiej Agencji Prasowej, gdzie odpowiadał za technologie, finanse i działalność internetową.

W 2012 roku założył Redutę Dobrego Imienia - Polską Ligę przeciw Zniesławieniom, fundację, której statutowym celem jest "obrona dobrego imienia Polski na drodze prawnej i informacyjnej".

OGLĄDAJ: "Specjalista od niszczenia". Poznał się na nim sam Kaczyński
Maciej Świrski

"Specjalista od niszczenia". Poznał się na nim sam Kaczyński

Od 2013 do 2015 roku był ekspertem i rzecznikiem zespołu ekspertów kandydata PiS na premiera rządu technicznego Piotra Glińskiego, a gdy objął on funkcję ministra kultury, został jego doradcą. Wchodził również w skład Rady Dyplomacji Historycznej przy ministrze spraw zagranicznych. W latach 2017-2018 był członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Od 2017 roku Świrski zasiadał w Radzie Nadzorczej PAP jako jej wiceprzewodniczący, a w latach 2020-2022 był jej przewodniczącym. 15 września 2022 roku, jako kandydat zgłoszony przez klub PiS, został powołany przez Sejm do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 10 października wybrano go na przewodniczącego. W lipcu 2025 roku Świrski został odwołany z funkcji, a jego miejsce zajęła Agnieszka Glapiak.

Do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie byłego przewodniczącego KRRiT przed Trybunałem Stanu. Grupa posłów, która złożyła wstępny wniosek, zarzuciła mu naruszenie w trzech różnych segmentach: blokowanie około 300 milionów złotych abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych (TVN, TVN24, Radia TOK FM, Radia ZET) oraz niewykonywania badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce. Pod koniec lipca 2025 roku za pociągnięciem Świrskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej zagłosowało 237 posłów, a 179 było przeciw. Od głosu wstrzymało się 16 posłów. 

OGLĄDAJ: Przemilczane miliony dla ojca Rydzyka
Przemilczane miliony dla ojca Rydzyka

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

