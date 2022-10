Sąd nakazał przywrócenie sędziego Piotra Gąciarka do pracy. Orzeczenie jest prawomocne

Sąd orzekł o przywróceniu Gąciarka do pracy

Gąciarek zwrócił się z pozwem w tej sprawie do sądu pracy. W czerwcu Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Południe postanowił w ramach zabezpieczenia roszczenia o przywróceniu sędziego do pracy. Nie doszło jednak do tego. Sąd Okręgowy w Warszawie, w którym zatrudniony jest Gąciarek, złożył zażalenie na tę decyzję. W poniedziałek zażalenie to zostało oddalone.