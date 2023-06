Ławnicy Sądu Najwyższego złożyli ślubowanie. Wcześniej pierwsza prezes miała wątpliwości

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy powołującej komisję do spraw badania wpływów rosyjskich, zwaną "lex Tusk". - To jest niewyobrażalne, ponieważ moi studenci, nie z wydziału prawa, załamują ręce nad tą ustawą, mówią: to po prostu narusza nasze prawa, pan prezydent musi to wiedzieć - komentowała w "Faktach po Faktach" Hanna Machińska, prawniczka, działaczka społeczna, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.