Zaprzysiężenie w Pałacu Prezydenckim

We wtorek rano w Pałacu Prezydenckim Manowska i Laskowski odebrali nominacje na nowe funkcje. Następnie pojechali do Sądu Najwyższego.

Manowska: dołożę wszelkich starań, aby Sąd Najwyższy dalej był ostoją niezależności

- Bardzo się cieszę, że całe swoje długoletnie doświadczenie, i sędziowskie i akademickie, będę mogła poświęcić dla służby Sądowi Najwyższemu oraz dla jego pracowników. Bo zapomina się bardzo często, że Sąd Najwyższy to nie tylko państwo sędziowie, ale to również jego pracownicy, których może na co dzień tak nie widać, ale bez nich wymiar sprawiedliwości i Sąd Najwyższy by nie funkcjonował - mówiła nowa pierwsza prezes już po pojawieniu się w gmachu SN.