"Jestem przekonana, że tym śladem pójdą także inne sądy w Polsce"

Zwróciła uwagę, że chociaż dzisiaj według przepisów w zgromadzeniach może uczestniczyć do 150 osób, "to nadal dzieje się to w drodze rozporządzenia". - A konstytucja mówi tutaj wyraźnie, że prawo do zgromadzeń, a w tym do zgromadzeń spontanicznych może być ograniczane wyłącznie w drodze ustawy, a nie jedynie wolą premiera czy któregoś z ministrów wtedy, kiedy jest to korzystne dla władzy, chociażby tak, jak było to w czasie pandemii - mówiła adwokat.