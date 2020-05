Iustitia oceniła kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego

Ranking Iustitii

Podczas wznowionych w piątek obrad potwierdzono chęć kandydowania 10 sędziów. Dwóch sędziów przedstawionych w rankingu Iustitii nie potwierdziło takiej woli. To Wiesław Kozielewicz, Krzysztof Staryk.

Troje sędziów z maksymalnym wynikiem, jeden oceniony na zero

Ranking został podzielony na 11 kategorii, ale trzy ostatnie to "kwestie do wyjaśnienia podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego", których Iustitia nie oceniła.

Troje sędziów dostało maksymalną "notę", czyli osiem punktów. Są to: Marta Romańska, Dariusz Zawistowski i Włodzimierz Wróbel.

Najniżej, na zero punktów, został oceniony Tomasz Demendencki.

Kryteria oceny

"Kryterium 1. Przykładem stanowiska politycznego były urzędy związane z władzami ustawodawczą i wykonawczą oraz doniesienia medialne co do kontaktów towarzyskich. Wątpliwości do wyjaśnienia na ZOSSN.