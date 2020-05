Zgromadzenie Ogólne wznowiło obrady. Sędziowie SN mają wskazać kandydatów na pierwszego prezesa

Niemal dziewięć godzin obrad w piątek

W piątek, po dziewięciu godzinach i dwóch głosowaniach nie udało się wyłonić członków komisji skrutacyjnej, która miała liczyć oddawane głosy. Sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego Marcin Łochowski, który brał udział w obradach, poinformował na Twitterze: "Przerwa do jutra (soboty - red.) do 12.00".

Wykonujący obowiązki pierwszego prezesa SN, sędzia Kamil Zaradkiewicz potwierdził po godzinie 21, że "po konsultacji z prezesami izb" postanowił przerwać Zgromadzenie do soboty do godziny 12. Jak dodał, zgromadzeniu nie udało się wyłonić w piątek członków komisji skrutacyjnej, ponieważ osoby, dwukrotnie zgłaszane jako kandydaci na członków tej komisji, nie uzyskały wymaganej większości głosów.

Po godzinie 19 o przebiegu posiedzenia opowiadał jego uczestnik, prof. sędzia Krzysztof Rączka. - Ósmą godzinę siedzimy w zamkniętym pomieszczeniu, w zamkniętym obiegu powietrza. W tej chwili są to warunki, które zagrażają naszemu zdrowiu - relacjonował. - Panu Zaradkiewczowi pomylił się cel z porządkiem obrad. Bo to, że celem jest wybór kandydatów, to nie oznacza, że (z góry) jest ustalony porządek obrad. Obrady każdego gremium muszą mieć określony porządek. Tutaj wszystko toczy się bez trybu - mówił.