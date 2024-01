Apelują do prezydenta, marszałków, pierwszej prezes i prezesów izb. Wspólne stanowisko 37 sędziów SN

Pismo zostało skierowane do: prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, pierwszej prezes Sądu Najwyższego i prezesów izb, ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego, sędziów SN powołanych przy udziale neoKRS. Sędziowie wystosowali do nich wezwanie "mając na względnie konieczność przywrócenia praworządnego działania organów władzy publicznej, w tym najwyższego organu władzy sądowniczej".

Wzywają "osoby pełniące funkcje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów kierujących pracami Izby Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do ustąpienia ze sprawowanych stanowisk". Apelują do sędziów powołanych przy udziale neoKRS, którzy objęli funkcje w Sądzie Najwyższym o powstrzymanie się od orzekania, a do prezesów izb Odpowiedzialności Zawodowej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych o zawieszenie prac izb i przekazanie spraw do innych.