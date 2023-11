Ławnicy chcą "żelaznego trzymania się zasady demokratycznego państwa prawa", wezwała ich pierwsza prezes

Wobec tego, Manowska wezwała 15 ławników do przedstawienia swoich stanowisk w tej sprawie. - Podkreślam jednak, że nie wszczęto procedury odwołania ławnika Sądu Najwyższego, możemy mówić raczej o postępowaniu wyjaśniającym. Informację od ławników odbierze wyznaczony urzędnik, członek biura studiów i analiz. Chodzi o to, żeby wezwani mogli przedstawić swoje stanowisko i wyjaśnić, dlaczego nie przyjmują do wiadomości wyznaczenia ich do składów orzekających i nie stawiają się na terminy - wyjaśnił Falkowski.