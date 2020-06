Sąd Najwyższy uchylił uchwałę KRS w sprawie powołania sędziego. Krytyczne uzasadnienie

Odwołanie sędziego Żurka uwzględnione

We wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN w trzyosobowym składzie sędziowskim uwzględniła odwołanie sędziego Żurka, uchyliła uchwałę w zakresie dotyczącym tych dwóch krakowskich sędziów i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez KRS.

Izba SN krytycznie o KRS

"Pochlebna opinia ministra sprawiedliwości"

Jednocześnie Sąd Najwyższy w obszernym uzasadnieniu zaznaczył też, że dopuszczalne powinno być wniesienie do Sądu Najwyższego odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

W uzasadnieniu przypomniano, że w marcu zeszłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN. Izba Kontroli Nadzwyczajnej - przywołując między innymi wcześniejsze wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2007 i 2008 roku - podkreśliła jednak, że brak zaskarżalności uchwały KRS w sprawie indywidualnej, zawierającej wniosek o powołanie kandydata do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, jest niezgodny z konstytucją.

"Zaznaczyć bowiem należy, że brak jest jakichkolwiek podstaw do różnicowania sytuacji osób ubiegających się o stanowisko sędziowskie do sądu powszechnego - czyli takich, którym ustawa wprost przyznaje prawo wniesienia odwołania od uchwały Rady, od osób, które ubiegają się o stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym, a więc osób, którym ustawa odbiera prawo zaskarżania uchwał" - podkreślono w uzasadnieniu postanowienia.

"Wątpliwości co do niezależności"

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wskazał też na zarzuty braku niezależności KRS. "Wspomniane domniemania faktyczne związane z wysuwanym także w debacie publicznej zarzutem braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa prowadzą w ustalonych okolicznościach sprawy do wniosku, że w stosunku do tak rekomendowanego kandydata mogą być podnoszone wątpliwości co do jego niezależności" - czytamy.