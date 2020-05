Prezydent Duda powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego

Sześciu nowych sędziów Sądu Najwyższego powołał w środę prezydent Andrzej Duda. Trzy osoby powołane zostały do Izby Dyscyplinarnej, dwie - do Izby Karnej, a jedna - do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jak przekazał zespół prasowy SN, obecnie w sądzie pozostaje 26 nieobsadzonych stanowisk.