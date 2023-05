Sędzia Wróbel: Sędziowie się głównie zastanawiają, kto wygra wybory. To jest kompletna patologia

System prawny to jest też taka zbiorowa pamięć, która powoduje, że nawet w długich perspektywach bezprawność jest usuwana - mówił w "Jeden na jeden" sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel, odnosząc się do upolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. - Sędziowie się głównie zastanawiają nad tym, kto wygra wybory w październiku. (…) To jest kompletna patologia - dodał.

Gość "Jeden na jeden" sędzia Włodzimierz Wróbel komentował w piątek sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości, w tym nowe kandydatury i nominacje w Sądzie Najwyższym oraz spór w Trybunale Konstytucyjnym.

- W tym momencie politycznie niemożliwe jest zrobienie czegokolwiek w tym Trybunale. To wszystko to jest problem woli polityków. Tych pieniędzy nie ma, bo politycy nie chcą się przyznać, że zniszczyli w Polsce praworządność - powiedział, odnosząc się do sytuacji w TK.

Komentując nowe kandydatury do Sądu Najwyższego, sędzia Wróbel przyznał, że zastanawia się, "o czym myślą ci ludzie". - System prawny to jest też taka zbiorowa pamięć. To jest taka rozproszona pamięć, zapisana w różnego typu aktach normatywnych, ale także w głowach prawników. I ta pamięć powoduje, że nawet w długich perspektywach bezprawność jest usuwana, gdzieś na końcu trzeba zrobić jakąś sanację tej bezprawności - powiedział.

- Ci ludzie dzisiaj kandydujący głównie się zastanawiają, kto wygra wybory w październiku. Sędziowie się głównie zastanawiają nad tym, kto wygra wybory w październiku. Jeżeli wygra ktoś, kto nie będzie zwolennikiem dzisiejszych reform, to jest ogromne zagrożenie, że i ci sędziowie stracą swoje stanowiska. To jest kompletna patologia - ocenił.

- Nie bardzo rozumiem motywację, żeby w takich warunkach uczestniczyć w czymś, co widzimy, do jakich konsekwencji w państwie prowadzi - zaznaczył.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft/kab

Źródło: TVN24