Śmiszek: większość Zjednoczonej Prawicy przegłosowała jeden z najbardziej skandalicznych przepisów

Śmiszek: pewnie Solidarna Polska będzie próbowała znowu coś kombinować

Gregorczyk-Abram: projekt prezydenta nie jest odpowiedzią na kryzys praworządności

Stępień: w demokratycznym państwie nie może być jakichś nadzywczajnych sądów

Jerzy Stępień przypomniał, że Izba Dyscyplinarna "została zdyskwalifikowana w orzecznictwie sądów międzynarodowych z uwagi na to, że stworzono z niej sąd specjalny". - A w normalnych warunkach, w naszym porządku konstytucyjnym, w państwie demokratycznym, nie może być jakichś specjalnych, nadzwyczajnych sądów. A to była tego rodzaju izba - dodał. Odnosząc się do tego, że według założeń prezydenckiego projektu miałaby powstać teraz Izba Odpowiedzialności Zawodowej, stwierdził, że "błąd sądu specjalnego będzie ciągle funkcjonował, co jest nie do zaakceptowania".