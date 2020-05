Sędzia Rączka: Nieład jest coraz większy. To atmosfera drylu, a nie posiedzenia Sądu Najwyższego

Ósmą godzinę siedzimy w zamkniętym pomieszczeniu. W tej chwili są to warunki, które zagrażają naszemu zdrowiu - przyznał w "Faktach po Faktach" profesor Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego. W TVN24 mówił o przebiegu Zgromadzenia Ogólnego, które ma zakończyć się wyborem kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

W Sądzie Najwyższym od południa trwa Zgromadzenie Ogólne sędziów tego sądu, które ma wyłonić pięciu kandydatów na stanowisko nowego pierwszego prezesa SN. Spośród wskazanych osób jedną na sześcioletnią kadencję powoła prezydent Andrzej Duda. Do godziny 19 nie udało się wybrać kandydatów do komisji, która ma liczyć głosy oddawane na kandydatów.

"Nieład jest coraz większy"

- Ósmą godzinę siedzimy w zamkniętym pomieszczeniu, w zamkniętym obiegu powietrza. W tej chwili są to warunki, które zagrażają naszemu zdrowiu. Wystarczy, że jedna osoba w tym gremium jest nosicielem koronawirusa, to w tym momencie jesteśmy już wszyscy nosicielami koronawirusa, bo obieg powietrza jest zamknięty, a maseczki już dawno przestały działać - zrelacjonował.

Według niego wynika to z "nieumiejętności prowadzenia posiedzenia" przez wykonującego obowiązki pierwszego prezesa SN Kamila Zaradkiewicza. W tym kontekście zwrócił uwagę, że posiedzenie toczy się bez ustalonego porządku obrad.

Jak mówił prof. Rączka, "panu Zaradkiewczowi pomylił się cel z porządkiem obrad". - Bo to, że celem jest wybór kandydatów, to nie oznacza, że (z góry) jest ustalony porządek obrad. Obrady każdego gremium musza mieć określony porządek. Tutaj wszystko toczy się bez trybu. - Staraliśmy się ustalić, według jakich reguł będzie głosowanie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że zasady głosowania będą ustalane na bieżąco - punktował. - Tak godziny mijały. Nieład jest coraz większy, nie posuwamy się do przodu - dodał.