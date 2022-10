Prezydent wskazał Wiesława Kozielewicza na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego

Duda do Kozielewicza: ma pan autorytet wśród wszystkich sędziów

Prezydent: oczekuję, że nie będzie świętych krów

- Oczekuję, panie prezesie, że nie będzie świętych krów, że nie będzie w Polsce ludzi, którzy w szczególności egzekwują odpowiedzialność prawną od innych, a sami uważają, że są poza odpowiedzialnością, bo to jest po prostu niemoralne, to jest antypaństwowe, to jest niszczące - mówił dalej prezydent do sędziego Kozielewicza.

Kozielewicz: to bardzo trudna misja

Sędzia Wiesław Kozielewicz podziękował prezydentowi za powołanie na funkcję, podkreślając jednocześnie, że to "bardzo trudna misja". W swym wystąpieniu mówił między innymi o przypadkach wykroczeń dokonywanych przez sędziów. - Bywały przypadki takie w sprawach dyscyplinarnych właśnie - jedzie pani po dziecko do przedszkola pani sędzia, jedzie 140 kilometrów na godzinę dozwolone tam jest 90. (...) "Wysoki sądzie dyscyplinarny, ja się spieszyłam, bo przecież dziecko musiałam z przedszkola zabrać". To pani ma być inaczej traktowana niż inna osoba? Ma pani przestrzegać przepisów, jechać 90. Proste? Proste - powiedział. Kozielewicz, nawiązując do wcześniejszych słów prezydenta, podkreślał, że "nie może być tu świętych krów". - Sędzia popełnia wykroczenie - to sędzia odpowiada za wykroczenie. Sędzia ma teraz wybory, kiedyś nie miał (..) może mandat zapłacić, jeśli mandatu nie płaci, idzie sprawa do sadu dyscyplinarnego, to musi zostać za wykroczenie ukarany"- zaznaczył.