Prezydent mówił o "punktowaniu głupich wyroków". Pomylił izbę Sądu Najwyższego, która miała tego dokonać

Prezydent Andrzej Duda, pytany w piątkowym programie "Sprawdzam" w TVN24 o to, co się zmieniło dla przeciętnego obywatela od początku zmian dokonywanych w sądownictwie, odparł, że wreszcie Sąd Najwyższy "punktuje głupie orzeczenia sądów". Przywołując jednak konkretną sprawę emerytki, która miała dopuścić się wykroczenia skarbowego, błędnie wskazał, że rozpatrywała ją Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, powołana za rządów PiS. W rzeczywistości wyrok wydała Izba Karna, działająca już wcześniej.

Prezydent o "punktowaniu głupich wyroków sądów"

Został zapytany przez prowadzącego Krzysztofa Skórzyńskiego, co zmieniło się dla "przeciętnego Kowalskiego" od początku dokonywania tych zmian.

- No wreszcie Sąd Najwyższy orzeczeniami Izby do Spraw Nadzwyczajnych (chodziło zapewne o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - red.) punktuje głupie orzeczenia sądów - powiedział. - Wczoraj czy przedwczoraj został tam wydany wyrok. Kobieta była ścigana przez całe lata o 15 groszy. Zasądzone wobec niej koszty procesowe wynosiły 130 ileś złotych i próbowano to od niej wyegzekwować. Więc po prostu nonsens, w postaci takiego orzeczenia, tym, że w ogóle sędziowie sobie tym głowę zawracali - mówił prezydent.