Dzisiaj posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości. Ast chce poszerzyć porządek o projekt dotyczący SN

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa 76. dobę. Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły blisko 26 tysięcy żołnierzy - poinformował we wtorek rano na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraiński wywiad wojskowy podał, że pod wpływem militarnych niepowodzeń Rosja zmienia swą propagandę, by przygotować ludność do ewentualnej porażki. Ukraińskie władze przekazały, że w poniedziałek Rosjanie ostrzeliwali południowe i zachodnie regiony kraju. Na obwód odeski spadły pociski hipersoniczne Kindżał. Relacja na żywo w tvn24.pl.