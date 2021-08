Prezesi Izby Cywilnej i Izby Pracy w Sądzie Najwyższym zakończyli kadencje 

Rzecznik SN: prace Izb Cywilnej i Pracy będą przebiegały bez zakłóceń

Rzecznik SN sędzia Aleksander Stępkowski przekazał, że dotychczasowi prezesi wydali szereg tymczasowych zarządzeń obowiązujących do czasu objęcia funkcji przez ich następców, więc "prace obu izb będą przebiegały bez zakłóceń". Przypomniał, że dalsze kroki w sprawie nowych prezesów należą do prezydenta.

Zgodnie z obecną ustawą o SN obowiązującą od kwietnia 2018 roku, prezes tego sądu kierujący pracami danej izby "jest powoływany przez Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby SN i może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie". "Osoba powołana na stanowisko prezesa SN może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego SN" - stanowi ustawa.

Sprawy dotyczące polskiego sądownictwa przed TSUE

Od wielu miesięcy trwają procedury naruszeniowe wobec Polski, które dotyczą m.in. funkcjonowania nieuznawanej przez SN Izby Dyscyplinarnej, która według opinii wielu prawników, konstytucjonalistów i sędziów nie jest sądem w rozumieniu prawa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przed rokiem zdecydował o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Mimo to izba wciąż podejmowała decyzje w sprawie uchylania immunitetów. Tu pojawiły się wątpliwości prawników KE, czy należy skarżyć Polskę za brak przestrzegania decyzji o środkach tymczasowych, w sytuacji gdy izba sama nie prowadzi postępowań, ale wpływa na inne postępowania karne. Komisja Europejska zdecydowała się więc na rozpoczęcie innego, równoległego postępowania, by zablokować też taką sytuację.

W marcu tego roku Komisja Europejska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie działań nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej i wniosła o nałożenie środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku.

Polski rząd dostał czas do 17 sierpnia, by odpowiedzieć KE, czy zastosuje się do decyzji i wyroku TSUE ws. nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej SN. KE ostrzegła, że "w przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę".