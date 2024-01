Rozmowy z I prezes SN Małgorzatą Manowską? Prusinowski: od ponad roku nie mam kontaktu

We wtorek grupa 37 sędziów Sądu Najwyższego opublikowała stanowisko "w związku z sytuacją w wymiarze sprawiedliwości". Sędziowie wystosowali szereg "wezwań", "mając na względnie konieczność przywrócenia praworządnego działania organów władzy publicznej", w tym samego SN. Chcą między innymi odejścia pierwszej prezes SN i prezesów Izb Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw publicznych. Wezwali też sędziów powołanych przy udziale neoKRS do powstrzymania się od orzekania.

Jak mówił, nie jest to apel z nadzieją sprawczości, ale "świadectwo ginącego gatunku". - Dzisiaj tych podpisów pod tym apelem jest 37. To są praktycznie wszyscy najstarsi stażem sędziowie - wskazywał.

Rozmowy z Manowską? Prusinowski: od ponad roku nie mam kontaktu

Był też pytany, czy spotkał się z Małgorzatą Manowską , pierwszą prezes SN, po tym, jak krytykowała go za działania w sprawie mandatu Mariusza Kamińskiego . - Nie. Z prezes Manowską, poza jakimiś takimi spotkaniami instytucjonalnymi, czyli na przykład kolegium, to praktycznie nie mam kontaktu od ponad roku - powiedział. Jak dodał, "taki stan faktyczny, brak właściwie jakichkolwiek relacji, istnieje od wielu, wielu lat".

- Pani prezes zarzucała, że działałem w porozumieniu z panem marszałkiem (Hołownią - red.). Trudno to komentować. (...) To jest właśnie taki przykład działania pani prezes Manowskiej: obrzucić kogoś błotem, a niech się tłumaczy - mówił gość TVN24.

Prusinowski przytoczył przykład, by "pokazać model" działania Manowskiej. - Wczoraj otrzymałem trzy zawiadomienia, że pani prezes Manowska przejęła w biurze podawczym trzy pisma skierowane do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I to nie jakichś medialnych sprawach, tylko w sprawie zwykłych obywateli. Uznała, że te wnioski, które adwokat w tej sprawie składa, są, można powiedzieć, godzą w neosędziów i dlatego przejęła i przekazała do Izby Kontroli Nadzwyczajnej - powiedział.