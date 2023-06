PAP: Wszyscy ławnicy Sądu Najwyższego zaprzysiężeni

Dwóch ostatnich ławników Sądu Najwyższego zostało już zaprzysiężonych - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Kończy to proces zaprzysięgania grupy 30 wybranych przez Senat ławników, o który w ostatnich miesiącach trwał spór.

W październiku 2022 roku Senat wybrał 30 ławników do Sądu Najwyższego na drugą kadencję. Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska odebrała najpierw ślubowanie od czworga ławników, którzy już wcześniej pracowali w tym sądzie.

PAP: wszyscy ławnicy już zaprzysiężeni

Pierwsza prezes SN miała wątpliwości

W styczniu tego pierwsza prezes SN apelowała do marszałka Senatu o rozważenie przeprowadzenia reasumpcji głosowania wyboru niektórych ławników SN z uwagi na to, że nie spełniają oni, jej zdaniem, kryterium "nieskazitelnego charakteru". Marszałek izby Tomasz Grodzki odpowiadał, że Senat swoje zadanie zakończył, a podważanie dokonanego wyboru jest niemożliwe prawnie. Wzywał Manowską do odebrania ślubowania od wszystkich wybranych.