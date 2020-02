Jest pisemne uzasadnienie uchwały trzech izb Sądu Najwyższego

- W przypadku sądów powszechnych i wojskowych sytuacja jest podobna, ale pod warunkiem, że wadliwość procesu powoływania sędziego "prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności".

- Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia.

- W odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN uchwała ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

71 stron pisemnego uzasadnienia

- Myślę, że sędziowie sądów powszechnych czekali na treść tego uzasadnienia, żeby do konkretnej sprawy starać się to dopasować - powiedział rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski. Przypomniał, że uchwała z 23 stycznia z mocy prawa wiąże wszystkie składy SN. - Nie wiemy, czy wszyscy sędziowie będą się do tego stosować - dodał.