Sąd Najwyższy oddalił wniosek Ziobry o unieważnienia wyroku Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Najwyższy nie przychylił się do argumentów prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i odrzucił jego wniosek o unieważnienia wyroku Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z grudnia 2019 roku. Wtedy to izba uchyliła uchwałę nowej Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa dotyczyła przechodzenia sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia.

W wyroku z 5 grudnia 2019 roku Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę nowej Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby. Sędzią, który złożył odwołanie od uchwały nowej KRS, był Andrzej Kuba . Chodziło o przechodzenie sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN uznała wówczas, że nowa KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, i jest to punkt wyjścia do oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła.

To jedna ze spraw, których dotyczył wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku .

Wtedy to TSUE orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.