Sąd Najwyższy o sędziach powołanych przez Radę Państwa PRL: samo powołanie w tamtym czasie to nie podstawa do kwestionowania niezawisłości

Sąd Najwyższy orzekł, że samo powołanie sędziego przez Radę Państwa PRL nie jest podstawą do stwierdzenia, że jest on niezawisły. Według SN konieczne jest wykazanie związku między procedurą jego powołania, a wpływem na wynik konkretnej sprawy.

We wrześniu zeszłego roku sędzia SN Marek Pietruszyński odmówił przyjęcia wniosku skazanego dotyczącego wznowienia postępowania. Na tę decyzję wpłynęło zażalenie, które 13 grudnia ubiegłego roku rozpoznał skład trzech sędziów powołanych do SN po wyłonieniu w procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa obecnej kadencji: Marek Siwek, Antoni Bojańczyk i Igor Zgoliński.

Ten skład sędziowski uchylił decyzję sędziego Pietruszyńskiego, a wniosek skazanego przekazany został do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu uchylenia wskazano wówczas między innymi, że "osoba orzekająca obecnie w SN, a powołana na stanowisko sędziego sądu wojskowego przed 1989 roku na wniosek organu politycznego (Minister Obrony Narodowej PRL) w procedurze, w której o powołaniu decydował organ bez reszty polityczny (Rada Państwa PRL), która dalsze awanse zawodowe w strukturze sądownictwa wojskowego uzyskała w procedurach nominacyjnych nie tylko wadliwych, ale i nie pozwalających na sanowanie pierwotnych wad wynikających z upolitycznienia procesu nominacyjnego, nie daje (...) gwarancji poszanowania prawa do rozpoznania sprawy w sposób niezależny i bezstronny".

Pytania do TSUE i opinia rzecznika generalnego

W grudniu 2019 roku Izba Cywilna SN w składzie jednoosobowym sędziego Kamila Zaradkiewicza przekazała do TSUE pytania dotyczące niezawisłości i bezstronności sądu, w którym zasiada sędzia powołany jeszcze przez Radę Państwa PRL lub poprzednią KRS. Rzecznik generalny TSUE ocenił w lipcu ubiegłego roku, że okoliczności wskazane przez polski SN nie dają podstaw do powzięcia wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności potencjalnie wszystkich polskich sędziów powołanych przed 2018 roku Opinia jest wstępem do wyroku TSUE. Trybunał może się z nią zgodzić, ale może wydać też zupełnie inne orzeczenie.